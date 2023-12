Alert RCB wysłany tylko do nielicznych. "Zrezygnuj z aktywności na zewnątrz"

Oskarżono go o zabójstwo piłkarza. Jednak brak DNA na zabitym zmienił wiele

Coraz większe mrozy w Polsce i momentalnie jakość powietrza spada dramatycznie. Nie inaczej jest w piątek, 1 grudnia. Bardzo złą jakość powietrza odnotowano na terenie województwa śląskiego. Alert z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dotyczący prognozowanej złej jakości powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 otrzymali w piątek mieszkańcy centralnej części tego województwa. Z raportów wynika, że najgorsza jakość powietrza była rano w Zabrzu, gdzie o godz. 2. wskazania sięgnęły 236 mikrogramów PM10 na metr sześcienny powietrza, przy średniodobowym poziomie alarmowania 150 mikrogramów. Zła jakość powietrza została też odnotowana w Rybniku, gdzie czujniki odnotowały o godz. 23. stężenie 244 mikrogramy pyłu PM10 na metr sześcienny powietrza.

To sprawiło, że mieszkańcy m.in. Zabrza, Bytomia, Piekar Śląskich, Rudy Śląskiej, Świętochłowic, Rybnika, Żor, Jastrzębia-Zdroju oraz powiatów rybnickiego i mikołowskiego otrzymali alert o następującej treści:

"UWAGA! Dnia 01.12 prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 (SMOG). Zrezygnuj z aktywności na zewnątrz. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska prognozuje tam zagrożenie przekroczenia średniodobowego stężenia pyłu zawieszonego PM10 powyżej 150 µg/m".

Takie przekroczenie oznacza alarm smogowy.

W Wodzisławiu Śląskim o godz. 8. wskazania zbliżały się do 200 mikrogramów. Podobną wartość odnotowano tam o godz. 1., później stopniowo wskazania spadały do godz. 5. (125 mikrogramów), by następnie znów rosnąć. Fatalną jakość powietrza odnotowano również w Żywcu.

Alarm w woj. łódzkim i w Wielkopolsce. Mieszkańcy dostali alert RCB

Źle wygląda również sytuacja w województwie łódzkim. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Piotrkowie Tryb. i pow. radomszczańskim prognozuje zagrożenie przekroczenia średniodobowego stężenia pyłu zawieszonego PM10 powyżej 150 µg/m. - UWAGA! Dnia 01.12 prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 (SMOG). Zrezygnuj z aktywności na zewnątrz - brzmi treść wiadomości wysłanej do mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego oraz powiatu radomszczańskiego.

Podobne ostrzeżenie otrzymali mieszkańcy Pleszewa w woj. wielkopolskim. Do mieszkańców zaapelowano, żeby zrezygnowali ze spacerów i uprawiania sportów na świeżym powietrzu oraz ograniczono wietrzenie pomieszczeń.

Polskie miasta w smogowej czołówce świata

Problem smogu w Polsce znany jest nie od dziś i jak do tej pory polskie miasta, mimo dużych inwestycji, nadal nie radzą sobie ze smogiem najlepiej. Potwierdza to m.in. ranking opublikowany na portalu IQAir.com, gdzie cztery polskie miasta znajdują się w niechlubnym TOP 15 najbardziej zanieczyszczonych miast na świecie. Najwyżej obecnie sklasyfikowany jest Wrocław, który zajmuje 5. miejsce. Poznań znajduje się na 8. miejscu a Kraków i Warszawa odpowiednio na 11. i 12 miejscu.

