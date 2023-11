i Autor: kaz Pszczyna. Iza zmarła w szpitalu. Pozostawiła męża Grzegorza i córkę Maję

Akt oskarżenia

Śmierć Izabeli z Pszczyny. Na ławie oskarżonych zasiądzie trzech lekarzy

Śmierć Izabeli z Pszczyny wstrząsnęła Polską i wywołała falę protestów w kraju. Kobieta zmarła w 22. tygodniu ciąży we wrześniu 2021 r. po tym, jak trafiła do Szpitala Powiatowego w Pszczynie. Mimo pogarszającego się stanu zdrowia pacjentki, lekarze nie zdecydowali się na terminację ciąży. Teraz trzech lekarzy zasiądzie na ławie oskarżonych. Do sądu właśnie trafił akt oskarżenia w tej sprawie.