Ogromna bryła lodu spadła z dachu na 13-miesięczne dziecko. Ciężkie obrażenia

Autor: Ambitna Częstochowa/Paweł Kurdyś Bryła lodu spadła na 13-miesięczne dziecko. Dziecko z pękniętą czaszką trafiło do szpitala. Jest akt oskarżenia

Koszmar w Częstochowie

To była zaledwie chwila. Ogromna bryła lodu runęła na ojca, który wychodził na spacer z 13-miesięcznym dzieckiem. Do tragedii doszło tuż przy drzwiach wejściowych do klatki schodowej przy jednym z bloków w Częstochowie. Dziecko z pękniętą czaszką trafiło do szpitala. Do szpitala został przewieziony także ojciec dziecka. Niespełna rok od tamtych wydarzeń prokuratura przesłała akt oskarżenia do sądu.