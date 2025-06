Spis treści

Zawiedziony Ariel Mosór po porażce z Francją i odpadnięciu z Euro U21: "Zawiedliśmy jako zespół. Przyjechaliśmy na te mistrzostwa z innym nastawieniem i tak naprawdę we wszystkich trzech meczach zostaliśmy w szatni..." pic.twitter.com/L5dQSROwNE— TVP SPORT (@sport_tvppl) June 17, 2025

Mosór: Wszyscy zawiedliśmy

Wystarczyło trzydzieści minut, aby Polska straciła trzy gole. W drugiej połowie Ariel Mosór zdobył honorową bramkę dla Biało-czerwonych.

- To tylko takie gadanie, że jest lepiej - wypalił Ariel Mosór w TVP Sport. - Zagraliśmy beznadziejny turniej. Możemy tylko przeprosić kibiców. Ja nawet nie wiem, co powiedzieć, bo zawiedliśmy jako zespół. Wszyscy zawiedli. Przyjechaliśmy tutaj z innym nastawieniem. Nie wiem, co się stało, bo tak naprawdę w trzech meczach zostaliśmy w szatni.

Nikt nie rozegrał dobrego turnieju

Podczas turnieju kadra młodzieżowa straciła w trzech meczach aż jedenaście bramek. Obrońca polskiego zespołu stwierdził, że nikt z naszych piłkarzy nie zagrał na dobry poziomie.

- Myślę, że nie było zawodnika w naszej drużynie, który rozegrałby dobry turniej - ocenił Mosór w TVP Sport. - Sztab łapie doświadczenie. Młodszym życzę wszystkiego dobrego, żeby też zrobili awans i inaczej zagrali na turnieju. Przjechaliśmy tutaj z dużą wiarą, ale po prostu nie wyszło i tyle.

Widoczna różnica klas

Kadrowicz uważa, że Polska na tle rywali nie miała atutów, aby podjąć z nimi walkę. Przegrane 1:2 z Gruzją, 0:5 z Porugalią i na koniec 1:4 z Francją.

- Widać było różnicę klas, taka jest prawda - wyznał Mosór w TVP Sport. - Nie ma się oszukiwać. Francja była lepsza, tak jak Portugalia. Byliśmy słabszą drużyną - przyznał.

Mosór marzy o pierwszej kadrze Polski

Obrońca Rakowa wrócił po kontuzji. To dla niego ostatni występ w kadrach młodzieżowych. Jednak po niepowodzeniu na Słowacji wysoko zawiesza sobie poprzeczkę. Wyznaczył sobie kolejny cel.

- Gra z orzełkiem na piersi to superwyróżnenie - pokreślił z dumą Mosór w TVP Sport. - Chciałem to inaczej zakończyć. Myślałem, że wyjdzie inaczej, ale wyszło słabo. Wierzę, że jeszcze w tym roku dostanę powołanie do pierwszej reprezentacji. Zrobię wszystko, co w mojej mocy - zadeklarował ambitny obrońca wicemistrza Polski.

Majewski mówi o mocnym rozczarowaniu

Selekcjoner Adam Majewski także nie ukrywał zawodu występem Polski na EURO.

- Mocne rozczarowanie, bo nikt nie chce kończyc turnieju bez punktów - powiedział trener Adam Majewski w TVP Sport. - Graliśmy o zachowanie twarzy. Niektorzy zawodnicy byli sparaliżowani. W drugiej połowie pokazaliśmy więcej chęci. Liczyliśmy na więcej, przyjechalismy po naukę - tłumaczył szkoleniowiec.

Reprezentacja Polski w fatalnym stylu zakończyła mistrzostwa Polski do lat 21. Na koniec zmagań grupowych przegrała 1:4 z Francją. To dla polskiej kadry trzecia porażka w turnieju. Młodzi Polacy zajęli ostatnie miejsce w grupie z bilansem bramkowym 2-11. Ariel Mosór nie ukrywał rozczarowania klęską drużyny narodową. Wszystko wygarnął.

