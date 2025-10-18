Awaria, wypadek i śmierć! Tragedia na trasie do Katowic

Koszmarny wypadek na A4

Do wypadku doszło w sobotę około godziny 10, na autostradzie A4 - na wysokości miejscowości Imielin. Jak wstępnie ustaliła policja, kierująca toyotą zatrzymała się na prawym pasie ruchu z powodu awarii pojazdu. Niestety, w unieruchomiony samochód uderzył jadący w tym samym kierunku kierowca volkswagena.

W wyniku zderzenia 53-letnia kierująca toyotą doznała bardzo poważnych obrażeń. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował ją w stanie krytycznym do szpitala w Katowicach. Niestety, pomimo wysiłków lekarzy, po kilku godzinach kobieta zmarła.

Pijany cudzoziemiec szalał na harleyu po Katowicach. Wjechał na chodnik Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ranni w wypadku

Kierowca volkswagena oraz jego pasażerka również odnieśli obrażenia i trafili do szpitala. Ich stan jest stabilny. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku.

Wypadek spowodował poważne utrudnienia w ruchu na autostradzie A4 między węzłami Jeleń a Brzęczkowice. Ruch został całkowicie przywrócony dopiero około godziny 13.

Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku awarii pojazdu na autostradzie. Przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i kolejności działań:

zjechanie na pas awaryjny,

włączenie świateł awaryjnych,

ustawienie trójkąta ostrzegawczego co najmniej 100 metrów za pojazdem,

oczekiwanie na pomoc za barierkami.