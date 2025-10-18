Awaria, wypadek i śmierć! Tragedia na trasie do Katowic

Dramat na autostradzie A4 w kierunku Katowic! W sobotnim wypadku zginęła 53-letnia kobieta. Śląska Policja poinformowała o śmierci poszkodowanej, która w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Co się stało?

Cztery osoby, w tym dziecko, poszkodowane w wypadku. Śmigłowiec LPR w akcji

Autor: (2)/ Shutterstock Zdj. ilustracyjne.
Koszmarny wypadek na A4

Do wypadku doszło w sobotę około godziny 10, na autostradzie A4 - na wysokości miejscowości Imielin. Jak wstępnie ustaliła policja, kierująca toyotą zatrzymała się na prawym pasie ruchu z powodu awarii pojazdu. Niestety, w unieruchomiony samochód uderzył jadący w tym samym kierunku kierowca volkswagena.

W wyniku zderzenia 53-letnia kierująca toyotą doznała bardzo poważnych obrażeń. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował ją w stanie krytycznym do szpitala w Katowicach. Niestety, pomimo wysiłków lekarzy, po kilku godzinach kobieta zmarła.

Ranni w wypadku

Kierowca volkswagena oraz jego pasażerka również odnieśli obrażenia i trafili do szpitala. Ich stan jest stabilny. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku.

Wypadek spowodował poważne utrudnienia w ruchu na autostradzie A4 między węzłami Jeleń a Brzęczkowice. Ruch został całkowicie przywrócony dopiero około godziny 13.

Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku awarii pojazdu na autostradzie. Przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i kolejności działań:

  • zjechanie na pas awaryjny,
  • włączenie świateł awaryjnych,
  • ustawienie trójkąta ostrzegawczego co najmniej 100 metrów za pojazdem,
  • oczekiwanie na pomoc za barierkami.

