Awaria, wypadek i śmierć! Tragedia na trasie do Katowic

Koszmarny wypadek na A4
Do wypadku doszło w sobotę około godziny 10, na autostradzie A4 - na wysokości miejscowości Imielin. Jak wstępnie ustaliła policja, kierująca toyotą zatrzymała się na prawym pasie ruchu z powodu awarii pojazdu. Niestety, w unieruchomiony samochód uderzył jadący w tym samym kierunku kierowca volkswagena.
W wyniku zderzenia 53-letnia kierująca toyotą doznała bardzo poważnych obrażeń. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował ją w stanie krytycznym do szpitala w Katowicach. Niestety, pomimo wysiłków lekarzy, po kilku godzinach kobieta zmarła.
Ranni w wypadku
Kierowca volkswagena oraz jego pasażerka również odnieśli obrażenia i trafili do szpitala. Ich stan jest stabilny. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku.
Wypadek spowodował poważne utrudnienia w ruchu na autostradzie A4 między węzłami Jeleń a Brzęczkowice. Ruch został całkowicie przywrócony dopiero około godziny 13.
Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku awarii pojazdu na autostradzie. Przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i kolejności działań:
- zjechanie na pas awaryjny,
- włączenie świateł awaryjnych,
- ustawienie trójkąta ostrzegawczego co najmniej 100 metrów za pojazdem,
- oczekiwanie na pomoc za barierkami.