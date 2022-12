i Autor: Piotr Podlewski/AKPA, SHUTTERSTOCK

Pychotka!

Barszcz z przepisu babci Magdy Gessler. Spróbuj nieziemsko pysznej zupy i przygotuj na Wigilii

Magda Gessler podzieliła się przepisem na barszcz czerwony, jaki serwuje bliskim podczas świąt Bożego Narodzenia. To barszcz z przepisu jej babci. Ta zupa jest nieziemsko pyszna! Co sprawia, że to barszcz jej przepisu cieszy się tak ogromną popularnością? Sprawdź przepis krok po kroku i przygotuj barszcz na Wigilię.