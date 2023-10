Pokłócili się przed szkołą. Jeden nie wytrzymał i wyciągnął nóż do tapet

Kilkaset osób wzięło udział w smutnej uroczystości pożegnania Patryka, Martyny i ich synka Oliwiera. Pogrzeb ofiar tragicznego wypadku samochodowego na autostradzie A1 odbył się w Myszkowie.

- Pozostaje nam głęboka wiara w to, że Martyna, Patryk i Oliwierek są już w niebie i tam w lepszym świecie patrzą na nas i będą nas wspierać jeszcze bardziej niż tu, na ziemi - powiedział ksiądz w kazaniu.

Obok urny z prochami Oliwierka leżał biały miś, jakby miał chronić chłopca w życiu wiecznym. Widok ten rozrywa serca wszystkich którzy znali rodzinę.

Chłopczyk miał zaledwie pięć lat i całe życie przed sobą. Wszystko zmieniło się, gdy wracał z rodzicami do domu z wakacji. Pędzące z prędkością niemal 260 km/h BMW uderzyło w osobową kię, w której do Myszkowa zmierzało młode małżeństwo z ukochanym dzieckiem. Rodzina nigdy nie dotarła do domu - wszyscy spłonęli w samochodzie, który siła uderzenia odrzuciła na bariery energochłonne.

Biały miś obok urny Oliwierka. Po tragicznym wypadku na A1 rodzina spoczęła na cmentarzu w Myszkowie