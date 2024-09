Były dziennikarz TVN i RMF FM podejrzany o rozbój. W tle przelew na milion złotych

Prokuratura z Zabrza prowadzi śledztwo w sprawie rozboju, do którego doszło 12 sierpnia, na właścicielu firmy medycznej ze Śląska. Według śledczych czterech mężczyzn miało zaatakować ofiarę na parkingu jednego z zabrzańskich centrów handlowych. Mieli przy sobie nóż oraz przedmiot przypominający pistolet. − Do zdarzenia doszło 12 sierpnia na parkingu jednego ze sklepów na terenie Zabrza. Tam sprawcy spotkali się z pokrzywdzonym i używając noża oraz przedmiotu przypominającego broń palną, zmusili go do przelania na wskazane konto kwoty blisko miliona złotych − potwierdziła policja z Zabrza.

Podejrzani mężczyźni zostali zatrzymani w Katowicach, Tychach i Radomiu. W działaniach tych brali udział kontrterroryści z Katowic, Wrocławia, Radomia oraz Kielc. Prokuratura przedstawiła im zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznych narzędzi.

„Gazeta Wyborcza" ustaliła, że jednym z zatrzymanych jest Jacek B., były dziennikarz TVN i RMF FM. W przeszłości dwukrotnie zdobył nagrodę Grand Press. − Mój klient nie przyznał się do stawianego mu zarzutu i nie zgadza się z wersją wydarzeń przedstawioną przez pokrzywdzonego − powiedziała „Wyborczej” mec. Aleksandra Kokoszka, obrońca Jacka B.

Wśród podejrzanych i tymczasowo aresztowanych osób jest również Daniel R. „Rutek” – znany radomski zapaśnik i bokser. W przeszłości zdobywał medale na mistrzostwach polski w zapasach. Od 2021 roku jest członkiem KSW, największej organizacji MMA w Polsce.