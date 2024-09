Czuję się zobowiązany by powiadomić Was o tym: Iga Czekalska to pewnego rodzaju piękny symbol naszej pracy. Dokładnie 19.02.23 zakończyliśmy razem największy maraton, cel był jeden: życie małej dziewczynki. Udało się. Wszyscy tym żyliśmy i byliśmy szczęśliwi.To było ogromne przedsięwzięcie, zbiórkę wsparło dziesiątki tysięcy ludzi, którzy wpłacali na dwa konta. Jedno na siepomaga, drugie na fundacji Filipa Chajzera „Taka Akcja”. Finalnie na pierwszej zebraliśmy ponad 100% (ponad 8 mln zł) na najdroższy lek świata, a około 400 tys. zł na drugiej fundacji miało być spożytkowane na rehabilitację dziewczynki. I tak skończyła się ta piękna historia, a Iga już bez ogromnej presji czasu mogła rozpocząć nowy okres swojego życia. Byłem w kontakcie z mamą Igi. Uśmiechałem się gdy widziałem postępy jakie czyni dziewczynka. Kilkanaście dni temu informowałem Was tutaj, że Iga pierwszy raz zobaczyła polskie morze, a czasami podsyłałem Wam zdjęcie Igi bo wiem jak dużo osób tutaj angażowało się w pomoc dziewczynce. Czemu Was o tym wszystkim informuje? Otrzymałem wiadomość od rodziców Igi o problemie w opłaceniu faktur za rehabilitację przez fundację „Taka Akcja”. Niestety od pierwszej próby kontaktu (kilka miesięcy temu) nie otrzymali odpowiedzi. Telefon do managera oraz osób kontaktowych nie odbiera lub jest wyłączony, na maile brak odpowiedzi. W tym samym czasie Iga cały czas przechodzi rehabilitację, która jest kluczowa w tym jak będzie wyglądało jej dalsze życie. Postanowiłem skontaktować się z Filipem Chajzerem bo uznałem, że być może doszło po prostu do jakiegoś błędu komunikacyjnego. Otrzymałem odpowiedź, że fundacja została okradziona i cała sprawa została zgłoszona do odpowiednich organów. Filip Chajzer poinformował też, że nikt się z nim nie kontaktował w tej sprawie i przekazał mi kontakt do kancelarii, która go reprezentuje. Kontakt przekazałem rodzicom - napisał na FB Łukasz Litewka.