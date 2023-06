Zboczeniec zaatakował kobietę! Dramatyczne chwile w Rybniku

Napaść seksualna w Rybniku

Do zdarzenia doszło w piątek, 9 czerwca. Jak podaje Komenda Miejska Policji w Rybniku, w godzinach porannych 26-letni mężczyzna używając przemocy, zaatakował kobietę, która obroniła się przed oprawcą i zdołała uciec. Napastnik chciał ją zgwałcić. Pokrzywdzona dostała się do szpitala, skąd powiadomiono o zdarzeniu. - Śledczy ustalili, że sprawca tego samego dnia włamał się do kampera, z którego ukradł telefony komórkowe, gotówkę, oraz aparat i kosmetyki powodując straty o łącznej wartości kilkunastu tysięcy złotych. Ponadto pomimo posiadanego zakazu kierował samochodem osobowym i pijany doprowadził do kolizji - informuje policja, która jeszcze tego samego dnia schwytała podejrzanego.

Prokurator przedstawił 26-latkowi zarzuty usiłowania gwałtu, kradzieży z włamaniem oraz kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Sąd Rejonowy w Rybniku podjął decyzję o 3-miesięcznym areszcie wobec mężczyzny. Za popełnione przestępstwa 26-latek może zostać skazany nawet na 12 lat pozbawienia wolności.

