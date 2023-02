i Autor: mł ogn. Marcin Rymkiewicz/ PSP Białogard Ciężarówka zderzyła się z pędzącym pociągiem do Bielska-Białej. Są osoby poszkodowane

Dramat

Ciężarówka zderzyła się z pędzącym pociągiem do Bielska-Białej. Są osoby poszkodowane

Pociąg Inter City "Szyndzielnia" zderzył się na przejeździe z samochodem ciężarowym. To pociąg relacji Ustka-Bielsko-Biała, który zgodnie z rozkładem jazdy miał dotrzeć do stacji końcowej. Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Pociągiem podróżowało 90 pasażerów. Najciężej ranni zostali maszynista i kierowca ciężarówki.