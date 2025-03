Pomnik próbowano zrównać z ziemią dwa razy. Broniła go młodzież

Historia pomnika w centrum Dąbrowy Górniczej jest długa i zawiła, a zarazem stanowi najlepszy dowód na siłę mieszkańców. Po zmianach ustrojowych w Polsce w 1990 roku burzono wiele pomników kojarzących się z PRL-em, taki sam los miał spotkać dąbrowski pomnik zadedykowany Bohaterom Czerwonych Sztandarów, który został odsłonięty w 1970 roku. Pomnik miał zostać wyburzony w 1991 roku, rok wcześniej taki los spotkał Pomnik Czynu Rewolucyjnego w Sosnowcu.

Pomnik dedykowany Bohaterom Czerwonych Sztandarów odwołuje się wprost do historii i robotniczej tradycji Dąbrowy Górniczej, gdzie w 1905 roku doszło do zrywu robotniczo-niepodległościowego. Monument ma upamiętniać dekady heroicznych walk mieszkańców o godne życie i niepodległą Polskę. Miasto było miejscem wielu robotniczych wystąpień, których celem było odzyskanie państwowej suwerenności. Ich organizatorem była głównie Polska Partia Socjalistyczna, której hymnem była pieśń "Czerwony Sztandar" – skąd wzięła się nazwa pomnika. Zaś sam czerwony sztandar to międzynarodowy symbol różnych ruchów lewicowych, w tym ruchów robotniczych.

Przez lata młodzież spotykała się pod pomnikiem w centrum Dąbrowy Górniczej. Gdy tylko dowiedzieli się o planach wyburzenia pomnika, pilnowali go dniami i nocami. Na pomniku pojawił się namalowany spreyem napis:

"Jimiemu Hendrixowi. Kurtowi Cobainowi. Make love not war. War is over. Wszystkim, którzy kochają wolność"

Napis przetrwał do 2006 roku. Wtedy radni miejscy zadecydowali o umieszczeniu na nim nowej tablicy pamiątkowej z napisem:

"Bohaterom czerwonych sztandarów. Dąbrowiakom. Twórcom dziejów walk o narodowe i społeczne wyzwolenie".Uroczyste odsłonięcie nowej tablicy miało miejsce 1 maja 2006. W tym samym roku pomnik również wyczyszczono z malunków, które na nim widniały. Pomnik został wpisany do wykazu Miejsc Pamięci Narodowej województwa śląskiego.

Sześć lat później w sąsiedztwie pomnika ustawiono ławeczkę legendarnego artysty, bowiem zwyczajowo w Dąbrowie przyjęło się: "Spotykamy się pod Hendrixem". Pomnik autorstwa Adama Szczepańskiego stanął na placu Wolności, tuż obok Pomnika Bohaterom Czerwonych Sztandarów. Jego odsłonięcia w 2012 roku dokonali sobowtórzy Lecha Wałęsy, Chucka Norrisa i Elvisa Presleya. Na oparciu ławki pojawiła się kopia napisu z rewolucyjnego pomnika sprzed ponad 30 lat.

