Diecezja sosnowiecka zbada skandale z udziałem księży. Powstaną dwie komisje

Dwie komisje zajmą się badaniem skandali z udziałem księży diecezji sosnowieckiej. Co postanowiono?

W ostatnim czasie diecezja sosnowiecka opinii publicznej dała się poznać za sprawą licznych skandali z udziałem księży. Media obiegła m.in. sprawa zorganizowanej przez duchownego orgii na parafii w Dąbrowie Górniczej, czy informacja o śmierci młodego mężczyzny na plebanii w Sosnowcu, gdy goszczący go kapłan był pod wpływem mefedronu. Jak się okazuje, władze diecezji zdecydowały o powołaniu dwóch komisji, które będą wyjaśniać gorszące wydarzenia.

W środę, 19 czerwca, dyrektor biura prasowego diecezji sosnowieckiej, ks. Przemysław Lech poinformował, że na przewodniczącą pierwszej komisji specjalnej do zbadania wydarzeń w diecezji sosnowieckiej, które poruszyły opinię publiczną, bp Ważny powołał prokurator Prokuratury Regionalnej w Katowicach w stanie spoczynku, Violettę Guię. Przewodniczącym drugiej komisji do przeprowadzenie audytu diecezji sosnowieckiej, bp Ważny mianował audytora i specjalistę w zakresie zarządzania, cyfryzacji i optymalizacji procesów biznesowych, Witolda Sadeckiego. Poinformowano również, że pełne składy komisji i planowany zakres ich działań zostaną ustalone do końca wakacji.

- Jedną komisją będzie kierować pani prokurator w stanie spoczynku, która prowadziła sprawy dotyczące obrony osób pokrzywdzonych w Kościele. W komisji będą pracować jeszcze prawnik kanonista, historyk specjalista od archiwów, także tych w IPN, psycholog terapeuta czy specjalista od komunikacji. Być może pojawią się jeszcze kolejne osoby. Z audytem sprawa jest prostsza, gdyż takie działania, dotyczące badania spraw finansowych, administracyjnych czy prawnych, dokonywały się już w wielu diecezjach. Komisje rozpoczną działania po wakacjach - podkreślił w rozmowie z PAP bp Ważny.

Źródło: PAP

GALERIA. Wszystkie skandale diecezji sosnowieckiej. O tych wydarzeniach mówiła cała Polska. ZOBACZ ZDJĘCIA:

Tajemnicza śmierć na plebanii w Sosnowcu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.