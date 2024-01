i Autor: KMP Tarnów policja

CO TAM SIĘ STAŁO?

Dramatyczna śmierć 33-latka na Śląsku. Jego ciało wyłowiono z koryta rzeki

Do tego koszmarnego odkrycia doszło w sobotę, 13 stycznia, w małej wsi Bystra na Śląsku. W korycie rzeki znaleziono zwłoki 33-latka - jak szybko się okazało - mieszkańca powiatu żywieckiego. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną śmierci mężczyzny i czy ktoś się do niej przyczynił. To wyjaśni zlecona przez prokuratora sekcja zwłok.