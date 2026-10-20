Gołębiewski kontra najdłuższy hotel w Europie. Gdzie na Sylwestra?

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-10-20 12:57

Uroczysty bal, muzyka na żywo i noclegi w luksusowych warunkach. Hotele w Polsce już kuszą ofertami na powitanie 2027 roku. Sprawdzamy, co przygotowały hotel Gołębiewski w Pobierowie oraz imponujący Mercure Szczyrk Resort w Beskidach.

Hotele Gołębiewski w Pobierowie i Mercure w Szczyrku. Porównanie ofert sylwestrowych znajdziesz na Super Biznes.
Autor: Gołębiewski Pobierowo/Facebook, Mercure Szczyrk Resort/Facebook/ Facebook Hotel Gołębiewski Pobierowo, Mercure Szczyrk Resort

Sylwester 2026/2027. Gołębiewski zaprasza nad morze

Osoby pragnące połączyć noworoczne szaleństwo z wypoczynkiem nad Bałtykiem mogą skorzystać z propozycji hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Imprezę sylwestrową w tym nadmorskim obiekcie poprowadzi znany duet dziennikarski: Katarzyna Zdanowicz oraz Jarosław Kuźniar.

Goście mogą liczyć na oprawę muzyczną w wykonaniu cover bandu oraz sety DJ-a, a także pokazy taneczne, efektowne dekoracje i wykwintną kolację z bufetem. Pomyślano również o najmłodszych. Dzieci do 14. roku życia będą miały swój własny bal z animatorami i dedykowanymi atrakcjami.

Ile kosztuje Sylwester w hotelu Gołębiewski w Pobierowie?

Decydując się na powitanie Nowego Roku w nadmorskim Gołębiewskim, trzeba wziąć pod uwagę zarówno opłatę za sam bal, jak i koszt noclegu. Dorośli goście zameldowani w obiekcie za udział w zabawie zapłacą 1250 zł. Dla osób spoza hotelu cena ta wynosi 1500 zł, a bilet na dziecięcy bal (do 14 lat) kosztuje 250 zł.

Do tego dochodzi opłata za pobyt. Przykładowo, dwie noce w elastycznej ofercie (od 30 grudnia do 1 stycznia) dla dwóch dorosłych osób to koszt rzędu 3 077,37 zł. Oznacza to, że za zakwaterowanie i zabawę noworoczną para będzie musiała zapłacić łącznie 5577,37 zł. Jak te koszty mają się do propozycji konkurencji, czyli Mercure Szczyrk Resort?

Tyle kosztuje sylwester w hotelu Gołębiewski Pobierowo. Goście z zewnątrz zapłacą więcej

Mercure Szczyrk Resort też szykuje luksusowego Sylwestra

Nie tylko wybrzeże kusi noworocznymi atrakcjami. Swoją ofertę zaprezentował również Mercure Szczyrk Resort, potężny obiekt zlokalizowany w sercu Beskidów. Tematem przewodnim tamtejszego balu sylwestrowego będzie zimowa "Kraina Lodu".

Organizatorzy przygotowali muzykę na żywo, występy DJ-ów, show na scenie oraz efektowny lodowy bar. Ciekawostką jest to, że imprezę, podczas której goście odliczą ostatnie chwile 2026 roku, poprowadzi prezenterka pogody Dorota Gardias.

Podobnie jak w Pobierowie, beskidzki hotel przygotował propozycję dla całych rodzin. Podczas gdy dorośli będą bawić się na głównej sali, najmłodsi wezmą udział w dedykowanych animacjach w stylu "Krainy Lodu". To rozwiązanie pozwala na wspólny wyjazd przy jednoczesnym dostosowaniu rozrywek do wieku uczestników.

Ile kosztuje Sylwester w Mercure Szczyrk Resort?

Z informacji zamieszczonych na stronie obiektu wynika, że koszt sylwestrowego pakietu dla dwóch osób dorosłych wynosi 4999 zł. Cena ta obejmuje pobyt na dwie noce (30.12.2026 - 01.01.2027), śniadania i obiadokolacje w formie bufetu, a także wejściówki na główny bal. Pakiet zawiera również zabawę dla najmłodszych, program animacyjny oraz możliwość korzystania ze strefy basenowej FLOW Water & Fun.

Jeśli zestawimy koszty, propozycja Mercure Szczyrk Resort wydaje się nieco łaskawsza dla portfela. Za 4999 zł para otrzymuje kompleksowy dwudniowy pobyt z wyżywieniem i zabawą do białego rana.

Dla porównania, podobny wariant w hotelu Gołębiewski wiąże się z wydatkiem 5577,37 zł. Należy też pamiętać, że wybierając się nad morze z dziećmi (w wieku 0-14 lat), konieczna będzie dopłata po 250 zł za każde dziecko. Choć różnica w cenie między tymi dwoma luksusowymi obiektami jest widoczna, ale nie jest drastyczna.

Andrzejki w hotelu Gołębiewski Pobierowo. Menu

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