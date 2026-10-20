Sylwester 2026/2027. Gołębiewski zaprasza nad morze

Osoby pragnące połączyć noworoczne szaleństwo z wypoczynkiem nad Bałtykiem mogą skorzystać z propozycji hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Imprezę sylwestrową w tym nadmorskim obiekcie poprowadzi znany duet dziennikarski: Katarzyna Zdanowicz oraz Jarosław Kuźniar.

Goście mogą liczyć na oprawę muzyczną w wykonaniu cover bandu oraz sety DJ-a, a także pokazy taneczne, efektowne dekoracje i wykwintną kolację z bufetem. Pomyślano również o najmłodszych. Dzieci do 14. roku życia będą miały swój własny bal z animatorami i dedykowanymi atrakcjami.

Ile kosztuje Sylwester w hotelu Gołębiewski w Pobierowie?

Decydując się na powitanie Nowego Roku w nadmorskim Gołębiewskim, trzeba wziąć pod uwagę zarówno opłatę za sam bal, jak i koszt noclegu. Dorośli goście zameldowani w obiekcie za udział w zabawie zapłacą 1250 zł. Dla osób spoza hotelu cena ta wynosi 1500 zł, a bilet na dziecięcy bal (do 14 lat) kosztuje 250 zł.

Do tego dochodzi opłata za pobyt. Przykładowo, dwie noce w elastycznej ofercie (od 30 grudnia do 1 stycznia) dla dwóch dorosłych osób to koszt rzędu 3 077,37 zł. Oznacza to, że za zakwaterowanie i zabawę noworoczną para będzie musiała zapłacić łącznie 5577,37 zł. Jak te koszty mają się do propozycji konkurencji, czyli Mercure Szczyrk Resort?

Mercure Szczyrk Resort też szykuje luksusowego Sylwestra

Nie tylko wybrzeże kusi noworocznymi atrakcjami. Swoją ofertę zaprezentował również Mercure Szczyrk Resort, potężny obiekt zlokalizowany w sercu Beskidów. Tematem przewodnim tamtejszego balu sylwestrowego będzie zimowa "Kraina Lodu".

Organizatorzy przygotowali muzykę na żywo, występy DJ-ów, show na scenie oraz efektowny lodowy bar. Ciekawostką jest to, że imprezę, podczas której goście odliczą ostatnie chwile 2026 roku, poprowadzi prezenterka pogody Dorota Gardias.

Podobnie jak w Pobierowie, beskidzki hotel przygotował propozycję dla całych rodzin. Podczas gdy dorośli będą bawić się na głównej sali, najmłodsi wezmą udział w dedykowanych animacjach w stylu "Krainy Lodu". To rozwiązanie pozwala na wspólny wyjazd przy jednoczesnym dostosowaniu rozrywek do wieku uczestników.

Ile kosztuje Sylwester w Mercure Szczyrk Resort?

Z informacji zamieszczonych na stronie obiektu wynika, że koszt sylwestrowego pakietu dla dwóch osób dorosłych wynosi 4999 zł. Cena ta obejmuje pobyt na dwie noce (30.12.2026 - 01.01.2027), śniadania i obiadokolacje w formie bufetu, a także wejściówki na główny bal. Pakiet zawiera również zabawę dla najmłodszych, program animacyjny oraz możliwość korzystania ze strefy basenowej FLOW Water & Fun.

Jeśli zestawimy koszty, propozycja Mercure Szczyrk Resort wydaje się nieco łaskawsza dla portfela. Za 4999 zł para otrzymuje kompleksowy dwudniowy pobyt z wyżywieniem i zabawą do białego rana.

Dla porównania, podobny wariant w hotelu Gołębiewski wiąże się z wydatkiem 5577,37 zł. Należy też pamiętać, że wybierając się nad morze z dziećmi (w wieku 0-14 lat), konieczna będzie dopłata po 250 zł za każde dziecko. Choć różnica w cenie między tymi dwoma luksusowymi obiektami jest widoczna, ale nie jest drastyczna.

Andrzejki w hotelu Gołębiewski Pobierowo. Menu