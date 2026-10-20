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Sylwester 2026/2027. Gołębiewski zaprasza nad morze
Osoby pragnące połączyć noworoczne szaleństwo z wypoczynkiem nad Bałtykiem mogą skorzystać z propozycji hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Imprezę sylwestrową w tym nadmorskim obiekcie poprowadzi znany duet dziennikarski: Katarzyna Zdanowicz oraz Jarosław Kuźniar.
Goście mogą liczyć na oprawę muzyczną w wykonaniu cover bandu oraz sety DJ-a, a także pokazy taneczne, efektowne dekoracje i wykwintną kolację z bufetem. Pomyślano również o najmłodszych. Dzieci do 14. roku życia będą miały swój własny bal z animatorami i dedykowanymi atrakcjami.
Ile kosztuje Sylwester w hotelu Gołębiewski w Pobierowie?
Decydując się na powitanie Nowego Roku w nadmorskim Gołębiewskim, trzeba wziąć pod uwagę zarówno opłatę za sam bal, jak i koszt noclegu. Dorośli goście zameldowani w obiekcie za udział w zabawie zapłacą 1250 zł. Dla osób spoza hotelu cena ta wynosi 1500 zł, a bilet na dziecięcy bal (do 14 lat) kosztuje 250 zł.
Do tego dochodzi opłata za pobyt. Przykładowo, dwie noce w elastycznej ofercie (od 30 grudnia do 1 stycznia) dla dwóch dorosłych osób to koszt rzędu 3 077,37 zł. Oznacza to, że za zakwaterowanie i zabawę noworoczną para będzie musiała zapłacić łącznie 5577,37 zł. Jak te koszty mają się do propozycji konkurencji, czyli Mercure Szczyrk Resort?
Tyle kosztuje sylwester w hotelu Gołębiewski Pobierowo. Goście z zewnątrz zapłacą więcej
Mercure Szczyrk Resort też szykuje luksusowego Sylwestra
Nie tylko wybrzeże kusi noworocznymi atrakcjami. Swoją ofertę zaprezentował również Mercure Szczyrk Resort, potężny obiekt zlokalizowany w sercu Beskidów. Tematem przewodnim tamtejszego balu sylwestrowego będzie zimowa "Kraina Lodu".
Organizatorzy przygotowali muzykę na żywo, występy DJ-ów, show na scenie oraz efektowny lodowy bar. Ciekawostką jest to, że imprezę, podczas której goście odliczą ostatnie chwile 2026 roku, poprowadzi prezenterka pogody Dorota Gardias.
Podobnie jak w Pobierowie, beskidzki hotel przygotował propozycję dla całych rodzin. Podczas gdy dorośli będą bawić się na głównej sali, najmłodsi wezmą udział w dedykowanych animacjach w stylu "Krainy Lodu". To rozwiązanie pozwala na wspólny wyjazd przy jednoczesnym dostosowaniu rozrywek do wieku uczestników.
Ile kosztuje Sylwester w Mercure Szczyrk Resort?
Z informacji zamieszczonych na stronie obiektu wynika, że koszt sylwestrowego pakietu dla dwóch osób dorosłych wynosi 4999 zł. Cena ta obejmuje pobyt na dwie noce (30.12.2026 - 01.01.2027), śniadania i obiadokolacje w formie bufetu, a także wejściówki na główny bal. Pakiet zawiera również zabawę dla najmłodszych, program animacyjny oraz możliwość korzystania ze strefy basenowej FLOW Water & Fun.
Jeśli zestawimy koszty, propozycja Mercure Szczyrk Resort wydaje się nieco łaskawsza dla portfela. Za 4999 zł para otrzymuje kompleksowy dwudniowy pobyt z wyżywieniem i zabawą do białego rana.
Dla porównania, podobny wariant w hotelu Gołębiewski wiąże się z wydatkiem 5577,37 zł. Należy też pamiętać, że wybierając się nad morze z dziećmi (w wieku 0-14 lat), konieczna będzie dopłata po 250 zł za każde dziecko. Choć różnica w cenie między tymi dwoma luksusowymi obiektami jest widoczna, ale nie jest drastyczna.