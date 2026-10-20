Wskoczyły do lodowatej wody, by ratować 70-latka. Dramatyczna akcja w Częstochowie

Dramatyczne chwile w parku Lisiniec. Życie seniora wisiało na włosku

Do zdarzenia doszło w czwartek, 15 października. Tuż przed godz. 9 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie otrzymał niepokojące zgłoszenie dotyczące 70-letniego mężczyzny przebywającego w pobliżu zbiornika wodnego w parku Lisiniec. Z przekazanych informacji wynikało, że senior może przechodzić kryzys emocjonalny, a jego życie jest zagrożone.

Na miejsce natychmiast skierowano dwa policyjne radiowozy. Gdy funkcjonariusze dotarli do parku, zobaczyli mężczyznę znajdującego się już w wodzie. Sytuacja była dramatyczna — nie było czasu do stracenia.

Policjantki wskoczyły do wody. Nie wahały się ani chwili

Jako pierwsze do 70-latka dotarły sierż. Wiktoria Kurek z częstochowskiej drogówki oraz st. post. Julia Rybak z Komisariatu Policji I w Częstochowie. Obie funkcjonariuszki natychmiast ruszyły na ratunek. Wskoczyły do zbiornika, dopłynęły do mężczyzny i wyciągnęły go na brzeg.

Senior był nieprzytomny i wykazywał objawy hipotermii, czyli niebezpiecznego wychłodzenia organizmu. Na miejscu przejęli go ratownicy medyczni, którzy udzielili mu pierwszej pomocy. Następnie mężczyzna w stanie zagrażającym życiu został przewieziony do szpitala.

W takich chwilach nie ma miejsca na wahanie. Każda sekunda może zdecydować o czyimś życiu. Tym razem błyskawiczna reakcja policjantek pozwoliła wydostać seniora z wody i przekazać go pod opiekę medyków.

Po dramatycznej akcji pojawiły się dobre wiadomości. Częstochowska policja przekazała, że stan zdrowia uratowanego mężczyzny uległ poprawie. Według informacji przekazanych przez policję nie występuje już bezpośrednie zagrożenie jego życia.

Tragiczny wypadek w Częstochowie. Nie żyje 43-latek:

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Jedna z policjantek ma na koncie dziewięć medali

Sierż. Wiktoria Kurek, która na co dzień pełni służbę w częstochowskiej drogówce, od lat trenuje pływanie i może pochwalić się imponującymi osiągnięciami sportowymi.

Podczas Europejskich Igrzysk Policjantów i Strażaków w Hiszpanii zdobyła aż dziewięć medali. Tym razem jej umiejętności przydały się jednak w zupełnie innych okolicznościach — nie na sportowym basenie, lecz podczas dramatycznej akcji ratunkowej.

W parku Lisiniec liczyło się przede wszystkim jedno: dotrzeć do człowieka, który znalazł się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Dzięki reakcji dwóch policjantek 70-latek otrzymał szansę na powrót do zdrowia.