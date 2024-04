Katarzyna Stachowicz z rekordowym wynikiem do sejmiku. Swoimi wyborcami może zapełnić Stadion Śląski

52 394 głosy, to rekordowy wynik w historii wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego. Ten wyborczy sukces należy do Katarzyny Stachowicz. Jak sama przyznała w "Radiu Piekary", gdyby chciała sobie zobrazować tę liczbę, to spokojnie zapełniłaby Stadion Śląski.

- Kochani, dzięki Waszym głosom ustanowiliśmy absolutny rekord! 52 394 to najwyższy wynik w historii wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego. Dziękuję - napisała na swoim oficjalnym profilu Katarzyna Stachowicz. Jak podkreślała w rozmowie w "Radiu Piekary", ta liczba głosów pokazuje, że warto być blisko ludzi i warto rozmawiać, a także przemierzać setki kilometrów i wychodzić na ulicę.

Katarzyna Stachowicz, jest bardzo mocno zaangażowana w życie społeczne w Zagłębiu Dąbrowskim i w województwie. Jako radna sejmiku zabiegała o zakup cytobusa. Jednym z najbardziej oczekiwanych planów, był ten o wsparciu finansowym par w leczeniu niepłodności metodą in vitro. W ciągu dwóch miesięcy do programu zgłosiło się 347 par z całego województwa. W ramach Fundacji Pokonaj Raka cały czas szerzy profilaktykę i edukację na rzecz pacjenta onkologicznego. Przypominamy, Katarzyna Stachowicz, sama przeszła operację obustronnej mastektomii. Badania, którym poddała się wykazały, że jest nosicielką zmutowanego genu BRCA1, przez który ryzyko wystąpienia raka piersi wynosi 87 proc., a raka jajnika 50 proc.. To właśnie dzięki jej zaangażowaniu Ministerstwo Zdrowia refunduje profilaktyczną podwójną mastektomię oraz rekonstrukcję piersi.