Katowice sparaliżowane przez protest! Marsz Gwiaździsty zablokuje miasto. Gigantyczne utrudnienia dla kierowców i pasażerów

We wtorek (4 listopada) związkowcy zorganizują w Katowicach Marsz Gwiaździsty, który sparaliżuje centrum miasta.

Protest, będący kulminacją wcześniejszych demonstracji, ma zwrócić uwagę na pogarszającą się sytuację w przemyśle i brak efektów rozmów z rządem.

Spodziewane są ogromne utrudnienia w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej; sprawdź, które trasy omijać i jak zmienią się rozkłady jazdy.

Związkowcy, zjednoczeni w Międzyzwiązkowym Komitecie Protestacyjno-Strajkowym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, ponownie wychodzą na ulice, by walczyć o przyszłość przemysłu, zwłaszcza hutnictwa i górnictwa, a także o miejsca pracy w regionie. Ich protest, który przybierze formę marszu gwiaździstego, ma na celu zwrócenie uwagi na pogarszającą się sytuację w kluczowych gałęziach gospodarki i brak satysfakcjonujących rozwiązań ze strony rządu. Organizatorzy apelują o zrozumienie, jednocześnie podkreślając determinację w dążeniu do realizacji swoich postulatów.

Marsz Gwiaździsty rozpocznie się z kilku strategicznych punktów Katowic, by kulminować przed gmachem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. To właśnie tam protestujący zamierzają wyrazić swoje niezadowolenie i przedstawić swoje żądania. Skala wydarzenia jest tak duża, że służby miejskie i policja już teraz apelują do mieszkańców o unikanie centrum miasta w godzinach popołudniowych oraz o korzystanie z alternatywnych środków transportu, jeśli to tylko możliwe. Przewidywane utrudnienia w ruchu mogą potrwać od wczesnego popołudnia aż do późnego wieczora, co z pewnością odbije się na funkcjonowaniu całego miasta.

Paraliż komunikacji miejskiej: Co czeka pasażerów w Katowicach?

W związku z Marszem Gwiaździstym w Katowicach, pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z ogromnymi niedogodnościami. Jak informuje Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM), zmiany w kursowaniu obejmą niemal 60 linii autobusowych, 11 linii tramwajowych, a także komunikację zastępczą. Utrudnienia w Katowicach mają potrwać od około godziny 14:30 do 19:30, obejmując tym samym godziny szczytu komunikacyjnego.

Zmiany dotkną szerokie spektrum linii, w tym:

Autobusowe: M.in. M2, M4, M10, M11, M12, M13, M22, M23, M25, M28, 0, 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 23, 27, 30, 40, 43, 50, 51, 61, 70, 110, 115, 133, 154, 168, 177, 193, 296, 297, 600, 601, 657, 672, 673, 674, 800, 805, 807, 808, 813, 814, 817, 835, 900, 910, 911, 920, 930, 950.

Tramwajowe: Linie 0, 6, 7, 11, 13, 15, 16, 20, 36, 41, 46.

Komunikacja zastępcza: Z210.

Oznacza to, że wiele kursów zostanie skróconych, zmienionych, a niektóre połączenia mogą zostać całkowicie zawieszone. ZTM stanowczo apeluje do pasażerów o bieżące śledzenie komunikatów i planowanie podróży z dużym wyprzedzeniem. - Przy tak dużym wydarzeniu organizowanym w centrum miasta, nie sposób uniknąć utrudnień. Przed wyjściem z domu na przystanek warto zapoznać się z naszym specjalnym komunikatem. Wskazujemy w nim, jakie zmiany zostały zaplanowane na konkretnej linii i w jakich godzinach będą one obowiązywać. Należy też pamiętać, że sytuacja może być dynamiczna, co może wymusić nieprzewidziane na tę chwilę zmiany – podkreśla Justyna Koch, zastępca rzecznika prasowego ZTM.

W najbliższy wtorek 4 listopada 2025 roku na terenie Katowic odbędą się marsze oraz zgromadzenia publiczne. W związku z tym należy spodziewać się znacznych utrudnień w ruchu drogowym, które obejmą przede wszystkim obszar centrum miasta. Największe utrudnienia przewidywane są… pic.twitter.com/bPVhtMsyPK— Policja Śląska 🇵🇱 (@PolicjaSlaska) November 3, 2025

Trasy Marszu Gwiaździstego w Katowicach. Gdzie spodziewać się największych utrudnień?

Kierowcy samochodów powinni bezwzględnie omijać centrum Katowic we wtorkowe popołudnie. Policja przewiduje znaczące utrudnienia w ruchu kołowym oraz pieszym w godz. 15-18:30. Marsz Gwiaździsty będzie przebiegał trzema głównymi trasami, które zbiegną się w centrum miasta, generując potężne zatory i blokady.

Trasy przemarszu:

Trasa 1: Plac Antala i Sławika, Aleja Roździeńskiego, Uniwersytecka, Moniuszki, Szkolna, Warszawska, Francuska, Jagiellońska.

Trasa 2: Kościuszki (od skrzyżowania z ul. Ceglaną), Powstańców, Lompy, Jagiellońska.

Trasa 3: Gliwicka (od skrzyżowania z ul. Żelazną), Plac Wolności, 3 Maja, Świętego Jana, Kochanowskiego, Wojewódzka, Lompy, Jagiellońska.

Związkowcy zrzeszeni w Międzyzwiązkowym Komitecie Protestacyjno-Strajkowym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, w skład którego wchodzą m.in. NSZZ „Solidarność”, OPZZ, Forum Związków Zawodowych oraz WZZ Sierpień 80, wznowili działalność po ponad pięcioletniej przerwie. Jest to odpowiedź na stale pogarszającą się sytuację w kluczowych gałęziach przemysłu, takich jak hutnictwo i górnictwo, a także brak zadowalających efektów rozmów z rządem.

Decydując się na taką formę manifestacji, czyli marszu gwiaździstego, chcemy pokazać naszą jedność. Przychodzimy z różnych stron, reprezentujemy różne organizacje związkowe, ale jednoczy nas wspólny cel. Obrona przemysłu w naszym regionie, obrona miejsca pracy na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim.

– tłumaczy Piotr Nowak, wiceprzewodniczący śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”. Wtorkowy marsz jest kulminacją fali protestów, które w ostatnim czasie przetoczyły się m.in. przez Chorzów, Rudę Śląską, Jastrzębie-Zdrój, a nawet Warszawę.

W obliczu zbliżającego się chaosu, mieszkańcy Katowic powinni uzbroić się w cierpliwość i dokładnie zaplanować swoje wtorkowe aktywności. Śledzenie bieżących komunikatów policji i ZTM będzie kluczowe dla uniknięcia frustracji i opóźnień.

Źródło: Gigantyczny protest w Katowicach! Te ulice lepiej omijać. Zmiany na blisko 70 liniach autobusowych i tramwajowych

Sonda Czy popierasz żądania górników? Tak Nie