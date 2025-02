Nie idźcie na stok bez przygotowania!

Kilkaset interwencji ratowników GOPR na beskidzkich stokach

Ratownicy Grupy Beskidzkiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego mają ręce pełne pracy i to dosłownie. Do tej pory w trakcie ferii odnotowano ponad 500 interwencji na stokach. To najczęściej drobne kontuzje, ale zdarzają się przypadki w których poszkodowany musi zostać przetransportowany do szpitala. Czy tak jak w ubiegłym tygodniu, dochodzi do śmierci.