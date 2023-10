Bazylika w Rybniku organizuje imprezę: "Stać się jak dzieci - Noc Wszystkich Świętych"

Cała katolicka zabawa odbędzie się 31 października, czyli w przeddzień Wszystkich Świętych - stąd nazwa wydarzenia. Data imprezy pokrywa się także z Halloween, zwyczajem obchodzonym hucznie w krajach całego świata, głównie w USA. Kościół w Rybniku ma jednak radykalnie inny pomysł na świętowanie tego dnia - zamiast strasznych kostiumów rodem z horrorów, tak charakterystycznych dla popularnego Halloween, w Rybniku przebiorą się za ulubionych świętych. - Chcemy wspólnie poznawać świętych, którzy nas otaczają - tłumaczą ten pomysł na stronie wydarzenia organizatorzy. Plan ostatniej październikowej nocy w domu parafialnym Bazyliki św. Antoniego w Rybniku jest bogaty!

Katolicka impreza w domu parafialnym w Rybniku. Co jest w planie?

Jak możemy przeczytać na stronie wydarzenia na Facebooku, plan kościelnej imprezy z przebierankami za świętych jest bogaty. Wszystko rozpocznie się już o godz. 17:30 - od spowiedzi świętej. Gdy uczestnicy zabawy wyznają swoje grzechy, następnym punktem będzie eucharystia zaplanowana na godz. 18:00. O 19:00 biorący udział w wydarzeniu oddadzą się wspólnej modlitwie. Pół godziny później rozpocznie się punkt główny całego wydarzenia - wielki Bal w Domu Parafialnym. Organizatorzy zakładają, że potrwa on aż do północy. - Bal Świętych oznacza przebranie się za swojego ulubionego świętego. Warto pamiętać o atrybutach, które wyróżniają świętych! - przypominają na stronie organizatorzy. Udział w imprezie można wziąć po uiszczeniu opłaty, która wynosi 5 zł. Czy to kusząca oferta?

