Zwłoki w Olzie w Cieszynie. Akcja służb w rejonie Parku pod Wałką

Do tragicznego odkrycia doszło w sobotę, 20 czerwca, w godzinach popołudniowych w Cieszynie. W rejonie ulicy Kantora, w okolicy Parku pod Wałką, ujawniono ciało znajdujące się w rzece Olzie. Na miejsce natychmiast skierowano liczne służby ratunkowe oraz funkcjonariuszy policji.

Informację o zdarzeniu przekazał profil „Śląsk Cieszyński 112”, który poinformował o prowadzonych działaniach służb w rejonie rzeki. W akcji uczestniczyły patrole Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie, zespoły ratownictwa medycznego Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego oraz strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Cieszynie.

Na miejscu pracowali policjanci, ratownicy medyczni oraz strażacy. Zadaniem służb było nie tylko zabezpieczenie miejsca zdarzenia, ale również przeprowadzenie niezbędnych czynności pozwalających na ustalenie tożsamości zmarłej osoby oraz okoliczności, w jakich doszło do jej śmierci.

Trwa wyjaśnianie okoliczności tragedii

Na obecnym etapie nie podano oficjalnych informacji dotyczących tożsamości osoby, której ciało odnaleziono w Olzie, ani przyczyn jej śmierci. Wyjaśnieniem wszystkich okoliczności zajmują się odpowiednie służby.

Takie zdarzenia każdorazowo wymagają przeprowadzenia szczegółowych czynności procesowych. Policjanci zabezpieczają ślady, zbierają informacje i ustalają przebieg wydarzeń poprzedzających ujawnienie zwłok. W zależności od decyzji prowadzących postępowanie możliwe jest także przeprowadzenie dalszych badań, które pomogą ustalić dokładną przyczynę śmierci.

Park pod Wałką oraz okolice ulicy Kantora to popularny teren spacerowy położony nad brzegiem Olzy. Na co dzień odwiedzają go mieszkańcy Cieszyna oraz turyści korzystający z terenów rekreacyjnych w pobliżu granicznej rzeki.

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