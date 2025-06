Marta zaginęła pod koniec kwietnia. Tragiczny finał poszukiwań. Ciało leżało w piwnicy

Zabawa do rana

Tragiczny finał poszukiwań mieszkanki Myszkowa

Rodzina zgłosiła zaginięcie Marty G. pod koniec kwietnia 2025 roku. Bliscy stracili kontakt z 36-latką. Poszukiwania trwały ponad miesiąc. Wizerunek kobiety został przekazany mediom, w sprawę zaangażowało się wielu internautów, nie tylko z województwa śląskiego.

Niestety, 2 czerwca spłynęły do nas tragiczne wieści. Pełniąca obowiązki oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie, st. sierż. Klaudia Maladyn poinformowała, że zwłoki kobiety zostały znalezione dzień wcześniej, w piwnicy jednego z bloków. Makabrycznego odkrycia dokonał mieszkaniec, który natychmiast poinformował o tym fakcie służby. Mundurowi potwierdzili, że zmarła kobieta to Marta G. Poszukiwania zostały zakończone. Teraz funkcjonariusze muszą ustalić, dlaczego doszło do tragedii.

- Policjanci pod nadzorem prokuratora wykonali na miejscu niezbędne czynności. Zlecona sekcja zwłok, a także zebrany materiał dowodowy pozwoli teraz ustalić dokładne przyczyny jej śmierci - poinformowała st. sierż. Klaudia Maladyn.

Pogrążonej w smutku rodzinie i przyjaciołom Marty G. składamy wyrazy współczucia. Ewentualne nowe informacje dotyczące postępowania wyjaśniającego będziemy przekazywać w "Super Expressie".

