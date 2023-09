Mieszkańcy zszokowani. W koszu na śmieci leżała ludzka ręka

Lekarz rozjechał ciężarną żonę i córeczkę Andrzeja. Może pracować, ale jest zbyt chory, by iść do węzienia?!

Rajd Śląska 2023. Na trasę wyjedzie setka załóg. To będzie decydująca rozgrywka

Makabryczne odkrycie w Żorach. W koszu na śmieci leżała ludzka ręka

To był szok dla mieszkańców Żor. Na przystanku autobusowym Wodzisławska-Jankowicka w Żorach dostrzegli w koszu na śmieci niepokojący widok. Jak przekazywali potem zaniepokojeni mieszkańcy, widzieli w śmietniku ludzką rękę.

- Być może to kiepski żart, ale ręka wyglądała bardzo realistycznie - napisał jeden z mieszkańców do portalu ezory.pl.

Na miejscu, jak wynika z relacji mieszkańca Żor, było kilku pasażerów oczekujących na autobus, i każdy z nich widział w koszu ludzką rękę. Na miejsce od razu wezwano policję.

Co zobaczyli?

- Funkcjonariusze nie potwierdzili, by to była ludzka ręka. Okazało się, że to gumowy rekwizyt - przekazał portalowi ezory.pl asp. Witold Lisiak z żorskiej komendy policji, który przy okazji na łamach żorskiego portalu podziękował mieszkańcom za wielką czujność.

Katowice. Zadźgał ukochaną w wynajętym mieszkaniu. Już wcześniej był karany za spowodowanie śmierci Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Polecany artykuł: Biskup zeznawał przed sądem w sprawie wykorzystywania seksualngo ministranta