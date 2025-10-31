Nad grobem Kamilka z Częstochowy zatrzymuje się najwięcej osób. Nie mogą powstrzymać łez

Niewinny Kamilek z Częstochowy został skatowany na śmierć. Zmarł w maju 2023 roku. Do dziś trwa gorąca dyskusja, m.in. o błędach urzędników, które zostały popełnione przy okazji tej sprawy.

Grób niewinnego chłopczyka jest zadbany. Również przed Wszystkich Świętych, odwiedzający cmentarz zapalają świeże znicze. Pamięć o Kamilku wciąż jest żywa.

- Nie wiem, jakim to trzeba być człowiekiem, żeby coś takiego zrobić dziecku - mówi nam pani Henryka, a oczy rozmówczyni "Super Expressu" wilgotnieją.

Grób Kamilka z Częstochowy na Cmentarzu Kule

Grób Kamilka jest zawsze zadbany. Pali się tam wiele zniczy, leżą wiązanki świeżych kwiatów, a to wszystko uzupełniają pluszowe zabawki i autka na resorach. Tragiczny los chłopczyka napełnia serca każdego człowieka. Przy mogile przystają co chwila ludzie, tuż przed Wszystkimi Świętymi tłumnie odwiedzający swoich pochowanych bliskich. Wśród nich byli Henryka Staniek i Roman Kisiel z Częstochowy. - Zawsze jak jesteśmy na cmentarzu przychodzimy do tego chłopca. Na chwilę chociaż. Zapalić znicz i zmówić pacierz. Nie wiem, jakim to trzeba być człowiekiem, żeby coś takiego zrobić dziecku - mówi nam pani Henryka, która podczas rozmowy z "Super Expressem" nie była w stanie powstrzymać łez.

Galeria ze zdjęciami: Tak wygląda grób Kamilka z Częstochowy. Przejmujący widok na częstochowskim cmentarzu

Sprawa 8-letniego Kamilka, czyli co zawiodło?

O gehennie i śmierci niewinnego Kamilka, dwa lata temu słyszała cała Polska. Kamil został skatowany w bestialski sposób prze swego ojczyma - Dawida B. Chłopiec był bity, oblewany wrzątkiem i rzucany na rozgrzany piec węglowy. Tym torturom obojętnie przyglądała się matka chłopczyka - Magdalena B. Dziś obie bestie są za kratami, a przeciw nim toczy się w sądzie proces. We wrześniu premierę miała emocjonująca debata "Super Expressu" o przemocy wobec dzieci. Ciekawe wnioski przekazał m.in. dr Grzegorz Wrona - adwokat i przewodniczący zespołu do spraw analizy zdarzeń przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

- Takim najważniejszym wnioskiem jest to, że brakuje możliwości śledzenia losów dziecka w taki sposób, aby w czasach, kiedy ludzie się dość intensywnie przemieszczają, kiedy bardzo łatwo jest zmienić miejsce zamieszkania, na przykład po to, żeby uniknąć interwencji służb, system się nie gubił. Trzeba to zmienić - apelował dr Wrona, pytany o błędy przy sprawie Kamilka z Częstochowy.

Sprawę szeroko opisał dziennikarz Bartosz Wojsa, w książce pt. „Dzieci odchodzą w ciszy. Sprawa Kamilka z Częstochowy”. Książkę można nabyć m.in. w serwisie Vivelo!