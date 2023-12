Nakryła pasażerkę autobusu, jak robiła coś obrzydliwego. "Proszę po sobie posprzątać"

Kierująca autobusem musiała interweniować, gdy pasażerka to robiła

Widok kobiety za kierownicą miejskiego autobusu czy tramwaju nie należy już do rzadkości. Panie coraz częściej wybierają ten zawód, który dotąd uznawany był za "męską" profesję. Jedną z takich osób jest kierowczyni ukrywająca się pod pseudonimem @_marcelka_be na TikToku. Kobieta przybliża innym użytkownikom swoją codzienność w pracy, kiedy podróżuje po Śląsku jako kierowca. 10 grudnia prowadząca profil opublikowała film z nietypowej interwencji wobec pasażerki autobusu. Podczas jazdy, z kabiny kierowcy, kobieta przez mikrofon zwróciła uwagę pani, która... podczas jazdy publicznym wozem obcinała paznokcie.

- Ja mam taką prośbę do pani, która siedzi za mną, tak, kierowca mówi, pani w brązowym płaszczyku - ja bym bardzo panią prosiła, żeby pani nie obcinała paznokci w autobusie, okej? Jest to bardzo niehigieniczne, to jest jedna sprawa, a druga, no ten dźwięk strzelania tych paznokci po prostu mnie obrzydza. Więc bardzo bym prosiła, żeby pani posprzątała po sobie i więcej tego nie robiła - zwróciła uwagę kobieta kierująca autobusem siedzącej za nią pasażerce.

W komentarzach pod filmikiem rozpętała się prawdziwa burza. Część użytkowników twierdzi, że nigdzie w regulaminie nie ma zapisu zabraniającego pasażerom obcinania paznokci w czasie jazdy autobusem. Z kolei inni twierdzą, że na miejscu pasażerki spaliliby się ze wstydu. A jakie jest Wasze zdanie na temat tej sytuacji?

Tyle naprawdę zarabia kierowca autobusu. Można się zdziwić! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.