Nastolatkowie zginęli w zmiażdżonym audi. Rekonstrukcja tragedii w Wodzisławiu Śl. [WIDEO]

Trzech nastolatków zginęło w tragicznym wypadku w Wodzisławiu Śląskim. Czy śmierci młodych ludzi można było uniknąć?

W sobotę, 13 stycznia, mieszkańców Wodzisławia Śląskiego zszokowała informacja o tragicznym wypadku, która potem obiegła całą Polskę. Po godz. 20:30 pięcioro nastolatków - Jakub P. (†18 l.), Denis P. (†19 l.), Robert B. (†19 l.), Karolina M. (17 l.) i Daniel S. (19 l.), jechało przez Wodzisław Śląski na dyskotekę do Krzyżanowic. Niestety, młodzi ludzie nigdy tam nie dotarli. Na skrzyżowaniu ul. Młodzieżowej z ul. Paderewskiego doszło do czołowego zderzenia audi, którym podróżowali, ze skręcającym w lewo peugeotem, kierowanym przez 24-letniego dostawcę pizzy, Adama J. (24 l.). Wypadku nie przeżyli Denis P., Robert B. i Jakub P. 17-letnia Karolina M. i 19-letni Daniel S. w ciężkim stanie trafili do szpitala. Chłopak przeszedł operację kręgosłupa, a dziewczynę udało wybudzić się ze śpiączki. Kierowca peugeota odniósł niewielkie obrażenia, ale nie wymagał hospitalizacji. To właśnie jemu prokuratura zarzuca spowodowanie śmiertelnego wypadku. Sprawa nie jest jednak do końca jasna, ponieważ prędkość audi znacznie przekraczała tę dozwoloną i mogła wpłynąć na to, jak skończyło się zderzenie obu aut.

W sieci pojawiła się rekonstrukcja i analiza makabrycznej kraksy

W serwisie Youtube na kanale "Bitwy Drogowe" pojawiła się rekonstrukcja tragicznego wypadku, którą przeprowadziły firmy Crashlab.pl oraz Pointlab.pl. Ich przedstawiciele pojawili się na miejscu zdarzenia i dokładnie przeanalizowali m.in. pozostawione na miejscu ślady, odległość kamer od miejsca makabrycznej stłuczki, a także same materiały wideo, które uchwyciły moment wypadku. W przygotowanej rekonstrukcji przeprowadzona jest także symulacja wypadku. Wynika z niej, że audi, którym podróżowali nastolatkowie, przed zderzeniem poruszało się z prędkością... 160 km/h! Szczegóły są wstrząsające.

