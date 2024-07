Nie chciał płacić za autostradę. Teraz będzie musiał zapłacić ogromną sumę

Nie żyje Jerzy Stuhr. To tu wybitny aktor uczęszczał do liceum i zakochał się w kinie

Szpital pokazał, co jedzą pacjenci. Wygląda jak w amerykańskich filmach

Policjanci zatrzymali do kontroli na autostradzie A4 ciężarówkę na holenderskich blachach. Przewoźnik nie miał aktywnego urządzenia do uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd płatnymi odcinkami dróg - czyli opłaty e-TOLL. Po zweryfikowaniu danych za pomocą specjalnego systemu wykazała ponad 500 naruszeń archiwalnych wymagających dalszej analizy. W rezultacie służby ustaliły 61 naruszeń nadających się do dalszego postępowania prowadzonego przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

- 61 naruszeń skutkowało pobraniem kaucji w wysokości 91 500 zł na poczet przyszłej kary administracyjnej. Organem decyzyjnym w sprawie nałożenia kary pieniężnej jest GITD. Gdyby przedsiębiorca rzetelnie dokonywał opłat za przejazd płatnymi odcinkami dróg, kosztowałoby go to około 10 tys. zł - poinformowała Izba Administracji Skarbowej w Katowicach.