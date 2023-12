Nie mogli w to uwierzyć. Podczas gaszenia pożaru znaleźli zwłoki mężczyzny

"Morsował" i zabłądził. Ratownicy znaleźli go leżącego w śniegu

Piekary Śląskie. Gigantyczny pożar mieszkania na parterze. Nie żyje 55-letni mężczyzna

W środku nocy w sobotę (16 grudnia) jęzory ognia zaczęły trawić mieszkanie przy ul. Gałczyńskiego w Piekarach Śląskich. Na miejscu natychmiast pojawili się strażacy, którzy zaczęli gasić ogień. W trakcie akcji zaczęli również sprawdzać pomieszczenia przyległe do tego, w którym wybuchł pożar.

- Mieszkanie powyżej, na pierwszym piętrze było otwarte. Jak strażacy do niego weszli, zauważyli zwłoki mężczyzny - to był 55-latek. Posiadał on na ciele plamy opadowe - przekazał mgr inż. Robert Gubała, oficer prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Piekarach Śląskich.

Funkcjonariusz zaznaczył, że zdarzenia nie były ze sobą powiązane. Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśniają obecnie policjanci. Przed godziną 4 rano straż pożarna zakończyła swoje działania, a lokatorzy budynku moli wrócić do swoich mieszkań.