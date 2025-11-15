Niedźwiedź brunatny w prywatnej zagrodzie. 49-latek z zarzutami

Jacek Chlewicki
2025-11-15 11:14

Na posesji w gminie Kłomnice odkryto nielegalnie przetrzymywanego niedźwiedzia brunatnego. Zwierzę trafiło do poznańskiego zoo, a 49-letni właściciel usłyszał zarzut i może trafić do więzienia na 5 lat.

Autor: Policja Śląska/ Materiały prasowe

Na terenie jednej z posesji w gminie Kłomnice policjanci znaleźli niedźwiedzia brunatnego przetrzymywanego w warunkach niezgodnych z prawem. Zwierzę, które stanowi gatunek niebezpieczny, znajdowało się na prywatnym terenie należącym do 49-letniego mieszkańca Częstochowy. Mężczyzna usłyszał już zarzut, a sprawa może zakończyć się dla niego poważnymi konsekwencjami.

Śledztwo prowadziła policjantka z wydziału zwalczającego przestępczość gospodarczą częstochowskiej komendy. Jak podaje policja, funkcjonariuszka zajmowała się sprawą od ponad roku, po tym jak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach zgłosiła podejrzenie nielegalnego przetrzymywania niedźwiedzia. W trakcie czynności potwierdzono, że zwierzę było trzymane w niewłaściwych warunkach i wbrew obowiązującym przepisom. Niedźwiedź został zabezpieczony, a jego opiekun musiał liczyć się z odpowiedzialnością karną.

Po interwencji specjalistów niedźwiedzia przewieziono do poznańskiego zoo. Transport odbył się przy wsparciu Centralnego Azylu dla Zwierząt, który regularnie pomaga w takich operacjach. W ogrodzie zoologicznym zapewniono mu zgodne z przepisami, bezpieczne warunki.

49-latek z Częstochowy usłyszał zarzut dotyczący łamania zakazu posiadania i przetrzymywania niebezpiecznych gatunków. Za takie przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Policja podkreśla, że sprawa była prowadzona z dużym zaangażowaniem, a funkcjonariuszka odpowiedzialna za ustalenia otrzymała podziękowania za swoją pracę.

NIEDŹWIEDŹ