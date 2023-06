i Autor: ART SERVICE / SUPER EXPRESS & ARCHIWUM PRYWATNE Częstochowa: 8-letni Kamilek pobity i poparzony. Ojczym z zarzutami taki?

Ojczym Kamilka skatowany w areszcie? To "najgorszy sort" wśród więźniów

Ojczym Kamilka miał zostać skatowany w areszcie. Tak mieli go potraktować więźniowie, gdy dowiedzieli się o okrucieństwie, jakie 27-latek zgotował bezbronnemu 8-latkowi. Nagraniem, które krąży w sieci, miał się podzielić strażnik więzienny. Wcześniej inny pisał, że w więzieniu go "przypilnują", by już nikomu nie zrobił krzywdy.