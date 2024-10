Najpierw potrąciło go auto, potem ciężarówka. Tragiczna śmierć mężczyzny na autostradzie A1

Jakiś czas temu pisaliśmy o tym, iż na mapie Polski znajdują się miejscowości o tych samych nazwach. Wśród nich znalazł się między innymi Olsztyn, który zlokalizowany jest zarówno na Warmii i Mazurach, jak i pod Częstochową, gdzie nazywany jest Olsztynem Jurajskim. W związku z wieloma pomyłkami, które z czasem stały się uciążliwe dla mieszkańców owych miast, pojawiła się propozycja, by miasto w województwie śląskim zmieniło nazwę. Konsultacje społeczne w tym temacie trwały do 8 października 2024 roku i wiemy już, jaki jest ich wynik.

Przeczytaj także: Olsztyn zniknie z mapy Polski? Mieszkańcy mają już dość. Chcą zmiany

Wyniki konsultacji zaskoczyły wielu! Olsztyn jednak nie zmieni nazwy

Ku zdziwieniu wielu, przewyższająca liczba uczestników konsultacji wypowiedziała się na "nie" co do zmiany nazwy miejscowości. Mimo tego, iż spora część osób jeszcze nie tak dawno temu twierdziła, iż irytują ich pomyłki kurierów oraz turystów, to przeciwników rewolucji - jak widac - było więcej. W owej kwestii wypowiedział się także sam burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn Tomasz Kucharski.

W dniu 8 października tego roku zakończyły się konsultacje dla Mieszkańców w sprawie zmiany nazwy Olsztyna na „Olsztyn Jurajski”. Ze wstępnej analizy ankiet wynika, że przeważająca liczba uczestników konsultacji wypowiedziała się na „nie”. W związku z tym nie będę rekomendował Radzie Miejskiej dalszych czynności w tej sprawie - czytamy w oświadczeniu burmistrza, olsztyn-jurajski.pl.

Nadal więc będziemy mieć na mapie dwa Olsztyny. W związku z tym warto uważać podczas adresowania paczek czy listów oraz w trakcie podróży.