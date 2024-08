PPIS w Cieszynie wydał decyzję stwierdzającą, iż woda pochodząca z ujęcia Amelia w tym obiekcie nie jest zdatna do użycia i nakazał natychmiastowo zaprzestać używania wody pochodzącej z tego ujęcia, do czasu doprowadzenia jej jakości do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, potwierdzonego wynikiem badania wody, który należy przedstawić do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie - poinformował sanepid, cytuje portal dziennikzachodni.pl.