Pałac w Świerklańcu olśniewał bogactwem. Po wojnie spotkał go tragiczny koniec

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-04-28 20:25

Pałac w Świerklańcu, zwany "Małym Wersalem", należał do najpiękniejszych rezydencji Europy Środkowej. Zbudowany dla rodu Donnersmarcków zachwycał przepychem i architekturą inspirowaną francuskimi wzorcami. Dziś po jego świetności pozostały wspomnienia i fragmenty parku.

Pałac w Świerklańcu Pałac w Świerklańcu Pałac w Świerklańcu Pałac w Świerklańcu
  • Poznaj historię "Małego Wersalu" na Śląsku, pałacu w Świerklańcu, który olśniewał przepychem i architekturą.
  • Zaprojektowany przez architekta Luwru, gościł koronowane głowy, będąc symbolem potęgi rodu Donnersmarcków.
  • Co stało się z tą perłą architektury i co dziś pozostało z jej dawnej świetności? Odkryj sekrety pałacu.

Śląska rezydencja o królewskim rozmachu - dzieje pałacu w Świerklańcu

Pałac w Świerklańcu, niegdyś określany mianem "Małego Wersalu", należał do najbardziej imponujących siedzib arystokratycznych w tej części Europy. Wzniesiony w XIX wieku dla rodu Donnersmarcków uchodził za symbol ogromnego bogactwa i wpływów jednej z najważniejszych śląskich dynastii.

Projekt stworzył Hector-Martin Lefuel, architekt związany z przebudową paryskiego Luwru i nadworny architekt Napoleona III. Pałac przez lata stanowił symbol potęgi i prestiżu, goszcząc koronowane głowy i elitę ówczesnej Europy.

Pałac w Świerklańcu: zniszczenie i utrata świetności

Pod koniec II wojny światowej, rezydencję spalono, a następnie całkowicie rozebrano. Do dziś nie zachowały się niemal żadne ruiny dawnego pałacu - pozostały przede wszystkim elementy terenu, ruiny fundamentów i fragmenty ogrodowo-parkowe.

Jedynym rezydującym do dzisiaj budynkiem z całego zespołu pałacowego jest Pałac Kawalera (Dom Kawalera), wzniesiony w latach 1903–1906 według projektu Ernsta von Ihne jako willa gościnna i rezydencja dla członków rodziny Donnersmarcków.

Park, ogród i pomniki pamięci

Choć główny pałac przestał istnieć, park i elementy założenia ogrodowego przetrwały i dziś stanowią jedną z najcenniejszych atrakcji Świerklańca. W parku działają fontanny, rzeźby i pozostałości infrastruktury dawnego majątku. Poniżej zamieszczamy również film stworzony przez Carbon Studio, przy użyciu technologii Unreal Engine 4. Wideo pokazuje wizualizację rezydencji i jej otoczenia w czasach świetności.

Trzeci co do wielkości zamek w Polsce, położony nad Pełcznicą, słynie z tajemnic z czasów II wojny światowej
