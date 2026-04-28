- Poznaj historię "Małego Wersalu" na Śląsku, pałacu w Świerklańcu, który olśniewał przepychem i architekturą.
- Zaprojektowany przez architekta Luwru, gościł koronowane głowy, będąc symbolem potęgi rodu Donnersmarcków.
- Co stało się z tą perłą architektury i co dziś pozostało z jej dawnej świetności? Odkryj sekrety pałacu.
Śląska rezydencja o królewskim rozmachu - dzieje pałacu w Świerklańcu
Pałac w Świerklańcu, niegdyś określany mianem "Małego Wersalu", należał do najbardziej imponujących siedzib arystokratycznych w tej części Europy. Wzniesiony w XIX wieku dla rodu Donnersmarcków uchodził za symbol ogromnego bogactwa i wpływów jednej z najważniejszych śląskich dynastii.
Projekt stworzył Hector-Martin Lefuel, architekt związany z przebudową paryskiego Luwru i nadworny architekt Napoleona III. Pałac przez lata stanowił symbol potęgi i prestiżu, goszcząc koronowane głowy i elitę ówczesnej Europy.
Pałac w Świerklańcu: zniszczenie i utrata świetności
Pod koniec II wojny światowej, rezydencję spalono, a następnie całkowicie rozebrano. Do dziś nie zachowały się niemal żadne ruiny dawnego pałacu - pozostały przede wszystkim elementy terenu, ruiny fundamentów i fragmenty ogrodowo-parkowe.
Jedynym rezydującym do dzisiaj budynkiem z całego zespołu pałacowego jest Pałac Kawalera (Dom Kawalera), wzniesiony w latach 1903–1906 według projektu Ernsta von Ihne jako willa gościnna i rezydencja dla członków rodziny Donnersmarcków.
Pałac w Świerklańcu - pozostałości [ZDJĘCIA]
Park, ogród i pomniki pamięci
Choć główny pałac przestał istnieć, park i elementy założenia ogrodowego przetrwały i dziś stanowią jedną z najcenniejszych atrakcji Świerklańca. W parku działają fontanny, rzeźby i pozostałości infrastruktury dawnego majątku. Poniżej zamieszczamy również film stworzony przez Carbon Studio, przy użyciu technologii Unreal Engine 4. Wideo pokazuje wizualizację rezydencji i jej otoczenia w czasach świetności.
Polecany artykuł: