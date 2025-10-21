47-letni Paweł Hoffman zmarł na SOR w szpitalu św. Barbary w Sosnowcu po 31 godzinach oczekiwania na przeniesienie na oddział nefrologii. Nie został przyjęty na oddział ze względu na brak miejsc.

Ojciec zmarłego złożył zawiadomienie do prokuratury, a Rzecznik Praw Pacjenta bada sprawę, szukając odpowiedzi na pytanie, dlaczego jego syn nie otrzymał na czas specjalistycznej pomocy.

Pierwotnie dolegliwości pacjenta zostały zidentyfikowane jako zatrucie zupką chińską.

Dramatyczna walka o życie pana Pawła. Wszystko zaczęło się od bólu brzucha

Historia pana Pawła to zapis walki o życie, która zakończyła się tragicznym finałem na szpitalnym korytarzu. Jak podaje „Fakt”, wszystko zaczęło się 15 lipca, gdy 47-latek zasłabł w pracy. Z objawami silnego bólu brzucha i wymiotami trafił na SOR w Dąbrowie Górniczej. Tamtejsi lekarze zdiagnozowali zatrucie pokarmowe, po czym, po podaniu leków, wypisali go do domu. Zalecono mu jednak kontrolę w poradni nefrologicznej, ponieważ wyniki badań wskazywały na problemy z nerkami.

Niestety stan mężczyzny nie uległ poprawie. Następnego dnia pan Paweł ponownie wymagał interwencji medycznej. Tym razem karetka zabrała go do szpitala św. Barbary w Sosnowcu. Tamtejsi lekarze, widząc pogarszające się wyniki, skonsultowali go z nefrologiem. Zapadła decyzja o konieczności hospitalizacji na oddziale nefrologicznym. – Syn miał trafić na oddział nefrologiczny, ale – jak się okazało – z uwagi na brak miejsc na oddziale, pozostał na SOR na sali obserwacyjnej do czasu, aż łóżko się zwolni – relacjonuje w rozmowie z „Faktem” pan Jan Hoffman, ojciec zmarłego.

Czas mijał, a miejsce na oddziale wciąż się nie zwalniało. Stan pana Pawła pogarszał się z godziny na godzinę. 17 lipca, po 31 godzinach spędzonych na SOR, doszło do zatrzymania krążenia. Mimo reanimacji, 47-latka nie udało się uratować. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną zgonu była ostra niewydolność nerek i posocznica. Ojciec zmarłego jest przekonany, że jego syna można było uratować, gdyby tylko znalazło się dla niego łóżko szpitalne.

Szpital odpowiada, a Rzecznik Praw Pacjenta i NFZ wyjaśniają przepisy

Zdruzgotany ojciec nie zamierza zostawić sprawy bez wyjaśnienia. Na początku października złożył w Prokuraturze Rejonowej Sosnowiec-Północ zawiadomienie o możliwości niedopełnienia obowiązków przez personel szpitala. – Szpital nie zrobił nic. Dlaczego syna nie przewieziono do innego szpitala, gdzie jest oddział nefrologiczny? Dlaczego nie podłączono go do stacji dializ? – pyta z rozpaczą w rozmowie z dziennikarzami „Faktu”.

Szpital w Sosnowcu, poproszony o komentarz przez redakcję „Faktu”, nie udzielił szczegółowych odpowiedzi, zasłaniając się brakiem upoważnienia od rodziny do informowania mediów o stanie zdrowia pacjenta. Rzeczniczka placówki, Anna Ginał, zapewniła jedynie o profesjonalnej opiece medycznej.

Tymczasem po nagłośnieniu sprawy zareagował Rzecznik Praw Pacjenta. – W związku z doniesieniem medialnym na temat śmierci pacjenta z Sosnowca, na oddziale SOR w WSS nr 5 im. św. Barbary Sosnowcu, Rzecznik Praw Pacjenta wszczął postępowanie wyjaśniające – poinformowało biuro prasowe Rzecznika.

Zarówno Rzecznik, jak i Narodowy Fundusz Zdrowia podkreślają, że w takiej sytuacji to na szpitalu spoczywa obowiązek znalezienia pacjentowi miejsca. – Pacjent w stanie nagłym (...) nie ma obowiązku samodzielnego szukania szpitala — odpowiedzialność za zapewnienie właściwego miejsca leczenia spoczywa na szpitalu. Jeśli w szpitalu brak wolnych miejsc, szpital ma obowiązek współdziałać z innymi podmiotami leczniczymi i, w razie potrzeby, przekazać pacjenta do placówki, która udzieli świadczeń – wyjaśnił „Faktowi” Rafał Razik, rzecznik śląskiego oddziału NFZ. Rodzina pana Pawła ma nadzieję, że prowadzone postępowania wyjaśnią, dlaczego procedury zawiodły.