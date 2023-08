Jechali na sygnale do pijanego kierowcy. Na skrzyżowaniu doszło do kraksy z radiowozem!

Wypadek z udziałem radiowozu w Piekarach Śląskich

Wypadek miał miejsce we wtorek, 1 sierpnia około godz. 15.35 na skrzyżowaniu ulic Papieża Jana Pawła II z Generała Stanisława Maczka w Piekarach Śląskich. Doszło tam do zderzenia samochodu osobowego marki volkswagen, którym jechały trzy osoby, z radiowozem, w którym znajdowało się dwóch funkcjonariuszy. - W chwili przyjazdu zastępów straży pożarnej wszystkie osoby przebywały poza samochodami. Ze względu jednak na obrażenia oraz pogłębienie diagnostyki medycznej obydwaj policjanci zostali przewiezieni przez Zespoły Ratownictwa Medycznego do piekarskich szpitali. Kierowca podróżujący samochodem biorącym udział w zdarzeniu na szczęście nie został ranny - podaje piekarska straż pożarna. Ruch drogowy został wstrzymany. Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia. - Policjanci jechali na sygnale w związku ze zgłoszeniem dotyczącym nietrzeźwego kierującego. Na skrzyżowaniu doszło do zderzenia z samochodem marki skoda. Dwóch policjantów trafiło do szpitala, kierowca skody nie miał obrażeń. Wszyscy byli trzeźwi. Samo skrzyżowanie jest objęte monitoringiem miejskim. Zostanie on zabezpieczony celem wyjaśnienia okoliczności zdarzenia - mówi nam mł. asp. Łukasz Czepkowski z KMP w Piekarach Śląskich.