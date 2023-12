Po ataku nożownika zdołał jeszcze zadzwonić do matki. Jego stan jest ciężki

Został ugodzony nożem. Zdołał jednak zadzwonić do matki i powiedzieć, co zaszło

Do tego wstrząsającego zdarzenia doszło w poniedziałek na Osiedlu Stałym w Jaworznie. 27-letni mężczyzna został ugodzony nożem w klatkę piersiową podczas awantury z 42-latkiem. Młody mężczyzna, jak informuje "Fakt", po zranieniu przemieścił się na ulice Kwiatową. Po drodze zadzwonił do matki i powiedział, co się stało. Kobieta zawiadomiła policję. Do zdarzenia doszło w pobliżu domu poszkodowanego.

Początkowe informacje mówiły o tym, że 27-latka zaatakował bezdomny. Policja jednak zdementowała te plotki. Zatrzymany 42-letni mężczyzna jest mieszkańcem Jaworzna.

27-letni mężczyzna w stanie krytycznym trafił do szpitala. Napastnik został zatrzymany kilka godzin później przy ulicy Wiejskiej w Jaworznie. Nie stawiał oporu . Jaworzniccy policjanci zdążyli już przesłuchać także poszkodowanego 27-latka. Jak wynika z jego relacji, mężczyźni szturchnęli się na ulicy. Doszło między nimi do wymiany zdań i potyczki cielesnej.

42-latek ma zostać doprowadzony do prokuratury.

https://youtu.be/7iMGdszeHvI?si=_fUg_Jrxxb3mQ9_N

Atak nożownika w Poznaniu. Mamy nagranie ze śmieciarki! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.