Poruszający wiersz na grobie zamordowanego diakona Mateusza. Serce pęka

Półnadzy bezdomni robią TO na ławce na widoku. Mieszkańcy są oburzeni

To miał być urodzinowy prezent dla mamy. Zginęli, bo pilot popełnił błąd? Eksperci o katastrofie lotniczej w Rębielicach Wielkich

Co tam się wydarzyło?

Poruszający wiersz na nagrobku zamordowanego diakona

25-letni diakon Mateusz został brutalnie zamordowany w Sosnowcu. Jego ciało spoczęło w grobie na cmentarzu w Wolbromiu. Jego grób znajduje się tuż przy kaplicy w pobliżu wejścia na cmentarz. Rodzina ale też mieszkańcy dbają o to, by na grobie były cały czas świeże kwiaty i paliły się znicze. W miejscu mogiły pojawił się pomnik, a na płycie nagrobnej widnieje zdjęcie i napis, że Mateusz B. został zamordowany 7 marca. Tuż obok umieszczono krzyż i drugą płytę, na której umieszczono bardzo symboliczny wiersz.

"Zielony kłos. Marzenie o chlebie, zielonego kłosu: "Ojcze dobry w Niebie, daj dostąpić losu" "Wzrastało powołanie by być od Boga darem. Wtedy pszeniczne trwanie wzięte nagle pod żaren. Młody pszenicy kłos, kołysał ducha jak wiatr. Sierpem żniwiarza cios! Został zabrany brat. Tak pragnął wydać ziarno, lecz nie dojrzało zboże. Czy marzył on na darmo? Odpowiedz nam, o Boże... Kołysał go Duch, lecz nieznany los. Jeden starczył ruch. Sierp! I upadł kłos...Jeszcze zielony." - brzmi wiersz na płycie.

Brutalne morderstwo młodego duchownego. Prokuratura wciąż nie wskazała zabójcy

Do tej przerażającej zbrodni doszło 7 marca przy ulicy Kościelnej w samym centrum Sosnowca. Dosłownie na wprost katedry leżało zakrwawione ciało młodego duchownego. 25-letni diakon Mateusz B., miał rany cięte klatki piersiowej i szyi. Zabójca działał z ogromną siłą, jak wykazała później sekcja zwłok, ostrze przecięło między innymi płuco duchownego i ważne naczynia krwionośne. Mężczyzna wykrwawił się na miejscu. Później, w trakcie pogrzebu 26-latka proboszcz Bazyliki Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu, wyjawił, co działo się na chwilę przed śmiercią duchownego.

- Widzieliśmy zakrwawione ciało diakona Mateusza, wezwano mnie od razu, udzieliłem mu jeszcze ostatniego namaszczenia. Modliliśmy się obok, gdy ratownicy walczyli o jego życie. Tak naprawdę nie wiemy, co się wydarzyło - mówił ks. kanonik Jan Gaik.

W dniu, w którym zamordowano diakona, zmarł jeszcze jeden duchowny. 46-letni ksiądz Robert Sz. wszedł pod wprost nadjeżdżający pociąg, tuż przed stacją "Sosnowiec Główny". W kuluarach mówi się, że targnął się na swoje życie tuż po tym, jak dokonał zbrodni na Mateuszu B..

Zarówno 25-letni diakon Mateusz B. i ksiądz Robert Sz. pełnili posługę w bazylice katedralnej pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu. Duchowni mieli być skonfliktowani, i to miało być zarzewiem zbrodni. Jednak prokuratura wciąż nie potwierdziła tych doniesień.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Tajemnicza śmierć w Sosnowcu. Dwóch duchowych zginęło tragicznie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.