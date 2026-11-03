Przez 20 lat bawiono się tu na weselach. Teraz gmina wydała miliony na ten budynek

Gmina Świerklaniec kupiła dawną restaurację Arachid w Orzechu za miliony

Obiekt, który przez prawie dwadzieścia lat służył gastronomii, ma nowego gospodarza. Właścicielem budynku została gmina Świerklaniec, planująca utworzyć tam miejsce dedykowane lokalnej kulturze oraz inicjatywom społecznym.

Samorządowcy byli w tej sprawie całkowicie zgodni i podjęli uchwałę o nabyciu obiektu pod koniec lipca 2026 roku. Ostatecznie wójt Grzegorz Zadęcki sfinalizował zakup 27 października, składając podpis pod aktem notarialnym.

Rzeczoznawca majątkowy wycenił tę nieruchomość na przeszło 3 miliony złotych, jednak samorządowi udało się zamknąć transakcję w kwocie 2,6 miliona złotych.

Gminny Ośrodek Kultury i biblioteka w Świerklańcu zyskają nową siedzibę

Budynek po dawnej restauracji Arachid przejdzie kompleksową adaptację do zupełnie nowych zadań. Na blisko 650 metrach kwadratowych powierzchni użytkowej ulokowane zostaną główne siedziby Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerklańcu.

Chociaż oba podmioty zachowają swoją odrębność organizacyjną, to będą funkcjonować w jednym gmachu. Takie rozwiązanie ma ułatwić lokalnej społeczności korzystanie z bogatszej oferty warsztatów, spotkań, zajęć i imprez kulturalnych.

Samorządowcy podkreślają, że zakupiony obiekt wyróżnia się wieloma zaletami. Poza samym przestronnym gmachem na odwiedzających czeka duży parking, a w planach jest także wybudowanie chodnika, który połączy nieruchomość bezpośrednio z ulicą Wieczorków.

„Lokalizacja jest wręcz idealna. Do dyspozycji jest ogromny parking i budynek o dużej powierzchni użytkowej. Planujemy również budowę chodnika łączącego to miejsce z ulicą Wieczorków, aby dojście było łatwe i bezpieczne” – mówi Grzegorz Zadęcki, wójt gminy Świerklaniec.

Włodarz gminy zwraca uwagę, że dotychczasowe pomieszczenia zajmowane przez instytucje kultury ograniczały możliwości ich rozwoju. Przejęcie nowego obiektu ma definitywnie zakończyć te trudności lokalowe.

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Dyrektorka biblioteki Hanna Przybyła o trudnych warunkach lokalowych w Świerklańcu

W wyjątkowo ciężkim położeniu znajduje się aktualnie Gminna Biblioteka Publiczna w Świerklańcu. Zarządzająca placówką dyrektorka Hanna Przybyła otwarcie przyznaje, że kondycja techniczna obecnego gmachu jest bardzo zła.

„W obecnej siedzibie w Świerklańcu nawet stropy w piwnicy mamy podtrzymywane drewnianymi belkami ze względu na pęknięcia” – ujawnia Hanna Przybyła.

Placówka już od dłuższego czasu zmagała się z brakiem odpowiedniego metrażu. Biblioteka regularnie przygotowuje bowiem liczne zajęcia i warsztaty dla dzieci, a docelowo zamierza poszerzyć swoje propozycje również o działania dla seniorów oraz młodzieży.

„Potrzebowaliśmy nowego miejsca przede wszystkim z powodów lokalowych, ale także z myślą o dalszym rozwoju. Organizujemy mnóstwo warsztatów i zajęć dla dzieci, dlatego większa przestrzeń jest nam niezbędna. Bardzo chciałabym też znaleźć miejsce dla młodzieży i seniorów” – podkreśla dyrektorka.

Anna Kempa-Gąsior zapowiada zmiany w Gminnym Ośrodku Kultury

Przeprowadzka do nowego gmachu budzi również spory optymizm w Gminnym Ośrodku Kultury. Kierująca tą jednostką dyrektorka Anna Kempa-Gąsior pragnie wykreować w Orzechu przestrzeń wykraczającą poza ramy zwykłego biura instytucji.

Adaptowany budynek ma przekształcić się w otwarte centrum integracji dla ludzi z różnych grup wiekowych, które będzie sprzyjać wspólnemu spędzaniu wolnego czasu oraz rozwijaniu pasji.

„Marzy nam się, aby instytucje kultury, zarówno Gminny Ośrodek Kultury, jak i Gminna Biblioteka Publiczna w Świerklańcu, były miejscami, do których chce się wracać. Chcemy stworzyć przestrzeń, w której każdy mieszkaniec będzie czuł się dobrze” – mówi Anna Kempa-Gąsior.

Szefowa ośrodka deklaruje jednocześnie, że w nowym miejscu znacząco powiększy się kalendarz imprez kulturalnych.

„Nasza rola będzie polegała przede wszystkim na przygotowywaniu oferty kulturalnej. Wydarzeń na pewno nie zabraknie” – dodaje.

Zajęcia w Nakle Śląskim i punkt biblioteczny w Świerklańcu po przeprowadzce

Przeniesienie głównych siedzib obu gminnych jednostek do Orzecha wcale nie oznacza, że zakończą one swoją dotychczasową aktywność w innych sołectwach.

Urzędnicy zapewniają, że dotychczasowe zajęcia w Nakle Śląskim będą odbywać się bez zmian. Z kolei w samym Świerklańcu władze zamierzają otworzyć dla mieszkańców punkt biblioteczny.

Władze samorządowe nie wskazały jeszcze konkretnego terminu inauguracji działalności nowej placówki. Zanim to nastąpi, dawny lokal gastronomiczny musi przejść remont dostosowujący go do wymogów ośrodka kultury i biblioteki.

Zalew Nakło-Chechło w Świerklańcu:

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Koniec restauracji Arachid przy ulicy Nakielskiej w Orzechu

Dzieje gastronomicznego lokalu Arachid w Orzechu rozpoczęły się dokładnie 1 marca 2007 roku. Przez niemal dwadzieścia lat obiekt działał jako popularna restauracja oraz dom przyjęć goszczący wesela i imprezy rodzinne.

Wkrótce ten doskonale znany w okolicy budynek zyska zupełnie nowe oblicze. Dawną salę weselną zastąpi miejsce dedykowane lokalnej integracji, edukacji oraz szeroko pojętej kulturze.

Część mieszkańców potraktuje tę zmianę jako zamknięcie pewnego rozdziału, a inni dostrzegą w niej szansę na świeży start. Nie ulega jednak wątpliwości, że gmach przy ulicy Nakielskiej w Orzechu pozostanie ważnym punktem na mapie gminy Świerklaniec, zmieniając po prostu swoje przeznaczenie.