Lotnisko w Pyrzowicach

Pyrzowice. Nachalny pasażer próbował wejść siłą na pokład samolotu. Spóźnił się na odprawę

Na lotnisku w Pyrzowicach doszło do nietypowej sytuacji. Pasażer spóźnił się na odprawę samolotu do Londynu i nie został wpuszczony na pokład. Pomimo to postanowił, że dostanie się do samolotu siłą. Na miejscu interweniowali funkcjonariusze straży granicznej.