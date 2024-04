PERSONEL BYŁ W SZOKU!

Rekordowa Martynka urodziła się w Zabrzu. Waży ponad 6 kg!

Gdy Martynka przyszła we wtorek na świat w szpitalu w Zabrzu, personel był naprawdę zaskoczony. W końcu nieczęsto się zdarza, by noworodek ważył ponad 6 kg! A mała Martyna miała dokładnie 6080 gramów! To największe dziecko urodzone do tej pory w Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Zabrzu i jedno z największych w Polsce. Mama i dziewczynka czują się dobrze.