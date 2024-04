Wtargnął do kościoła, wszedł na mównicę, klął i atakował wiernych. Opętał go szatan?

Wtargnął na mszę do kościoła, wszedł na mównicę, klął i atakował wiernych. Opętał go szatan?

W sobotę, 30 marca, o 20:30 jastrzębscy policjanci zostali wezwani do jednego z kościołów w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie agresywny mężczyzna... zakłócał uroczystości religijne. Jak się okazało, podczas odprawianej mszy świętej 38-latek dostał się na mównicę i zakłócał przebieg nabożeństwa, krzycząc i przeklinając. Jakby tego było mało, agresor atakował także uczestników mszy świętej! Wierni byli przerażeni tym, co się dzieje - napastnik zachowywał się, jakby opętał go sam szatan. Mężczyzna został wyprowadzony do zakrystii, gdzie zatrzymali go przybyli na miejsce funkcjonariusze.

- Sprawcą zamieszania okazał się 38-letni mieszkaniec Jastrzębie-Zdroju. Mężczyzna był bardzo pobudzony, znajdował się pod wpływem środków odurzających i istniała obawa, że może sobie zrobić krzywdę. W trakcie zatrzymania naruszył także nietykalność cielesną policjantów. Prosto z kościoła trafili więc do policyjnego aresztu. Za swoje zachowanie może kilka lat spędzić na kratami - podsumowują policjanci z Jastrzębia-Zdroju.

