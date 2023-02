Skandal w Bielsku-Białej. Opiekunka znęcała się nad dziećmi w żłobku

Krystyna M. miała się znęcać nad małymi dziećmi w żłobku. Krzyczała na nie, wyzywała, sadzała na siłę na nocniku i karmiła aż do odruchów wymiotnych. Wobec niektórych dzieci stosowała także przemoc fizyczną. To skandaliczne zachowanie ujrzało światło dzienne, jak podaje portal bielsko.biala.pl dzięki rodzicom i innym pracownikom żłobka.

Wszystko zaczęło się w 2019 roku, kiedy jeden z rodziców złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez opiekunkę bielskiego żłobka. Równocześnie skargę na opiekunkę złożyli także inni pracownicy żłobka.

Bielski magistrat powołał specjalną komisję, która potwierdziła większość opisanych sytuacji. Lista zarzutów liczyła aż 80 punktów! W końcu, jak podaje bielsko.biala.pl, po czterech latach zapadł wyrok w sprawie 70-letniej Krystyny M.

30 stycznia bieżącego roku zapadł nieprawomocny wyrok. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej uznał Krystynę M. winną 24 zarzucanym jej czynów, między innymi znęcania się psychicznego nad dziećmi. Oprócz tego, sąd uznał, że w przypadku szóstki dzieci doszło do naruszenia nietykalności cielesnej. Do tych skandalicznych zdarzeń dochodziło w okresie od 2018 do 2019 roku.

Krystynę M. skazano na karę jednego roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. Oprócz tego sąd orzekł wobec opiekunki czteroletni zakaz pracy związanych z działalnością wychowywania dzieci, opieki nad nimi.

