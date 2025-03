Skażona woda w Będzinie! Mieszkańcy muszą korzystać z beczkowozów!

Do zgarnięcia było 350 milionów. Trzy wysokie wygrane w Eurojackpot padły w Polsce

Blisko 14 tysięcy mieszkańców Będzina zmuszonych jest korzystać z wody dowożonej beczkowozami. Sanepid wydał ostrzeżenie, że woda z kranów na osiedlu Syberka jest niezdatna do spożycia i higieny osobistej. W wodzie wykryto rakotwórcze substancje – benzen i toluen.

"W związku z awarią na sieci wodociągowej, do której doszło 18 marca na osiedlu Syberka (dot. ul. Daszyńskiego, Narutowicza, Skalskiego i Śmigielskiego), informujemy, że otrzymane wyniki badań wody z Sanepidu z tego dnia wskazują, iż woda jest niezdatna do spożycia i higieny osobistej!" – alarmuje Sanepid.

Jak doszło do skażenia? Wewnętrzne śledztwo wykazało, że toksyczne substancje przedostały się do sieci wodociągowej prawdopodobnie podczas prac spawalniczych prowadzonych przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe. Obecnie sieć jest płukana, a woda badana.

"Czekamy na ostateczny wynik jeżeli chodzi o próbki pobrane przez sanepid. Niezależnie od tego również miejskie przedsiębiorstwo w Będzinie dokonuje badań. Na siedem lokalizacji, z których były pobrane próbki w sześciu już normy były prawidłowe" – mówi Konrad Zych, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Będzinie, cytowany przez se.pl.

Mieszkańcy Będzina są zaniepokojeni. "Córka zadzwoniła, że ma nie być wody. Nie było określenia, że jest skażona. Rano normalnie człowiek wypił herbatkę, no bo woda jest. Czysta, ale okazało się , że niezdatna do picia" – mówi jeden z mieszkańców w rozmowie z se.pl.

"Gotowanie można jeszcze przeżyć, bo można żyć na suchym prowiancie, ale najgorzej jest z myciem. Takimi codziennymi czynnościami" – dodaje inna mieszkanka Syberki.

MPWiK zapewnia mieszkańcom beczkowozy z wodą zdatną do picia. Do czasu pozytywnego komunikatu Sanepidu i MPWiK, nie można korzystać z wody do celów spożywczych i higienicznych przy ulicach: Skalskiego, Narutowicza, Daszyńskiego i Śmigielskiego na osiedlu Syberka.

