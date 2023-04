Łukasz T. rozjechał Basię autobusem. Jego była partnerka ujawniła szokującą prawdę

Śmierć 19-letniej Basi. Autobus potrącił ją na ul. Mickiewicza w Katowicach

Tragedia rozegrała się 31 lipca 2021 roku. Około godz. 6.00 rano obok przystanku przy ul. Mickiewicza w Katowicach doszło do bójki tuż przed stojącym autobusem linii nr 910. Basia (19 l.+) próbowała rozdzielić bijącą się grupkę. W pewnym momencie kierowany przez Łukasza T. pojazd ruszył do przodu. Autobus wciągnął Basię pod koła, wlokąc jej ciało przez około 200 metrów. Zszokowani świadkowie chcieli zatrzymać pojazd, ale ten odjechał do zajezdni. 19-latka ze Świętochłowic zginęła na miejscu. Kierowca autobusu Łukasz T. został zatrzymany przez policję. Twierdzi, że nie widział kobiety, kiedy ruszał autobusem. Zeznał, że obawiał się grupy agresywnych osób, które rzekomo chciały wedrzeć się do środka pojazdu. Mężczyzna odpowiada za zabójstwo 19-letniej Basi i usiłowanie zabójstwa trzech kolejnych osób. Wiadomo, że w momencie wypadku był pod wpływem leków opoidowych. W jego organizmie wykryto także amfetaminę. Łukasz T. twierdzi, iż brał jedynie Recigar na rzucenie palenia. O amfetaminie miał nic nie wiedzieć. Kierowcy autobusu grozi dożywocie.

Proces Łukasza T. Zeznawała była partnerka

Przed Sądem Okręgowym w Katowicach zeznawała we wtorek (4 kwietnia) była partnerka Łukasza T. Kobieta była z oskarżonym przez 5 lat w związku. Prokurator wniósł o jej przesłuchanie, bowiem kierowca bardzo często opowiadał o tej relacji. Kobieta zeznała, że rozstała się z Łukaszem T. z powodu różnicy charakterów. Poszła z Łukaszem do psychologa, żeby ratować związek. Mężczyzna chciał odebrać sobie życie. - Byłam w szpitalu. Nie wiem co było powodem tej próby. Rozmawialiśmy krótko. Po godzinie wyszłam ze szpitala i już się nie kontaktowaliśmy - opowiedziała cytowana przez Dziennik Zachodni kobieta. Potem nie utrzymywała już z Łukaszem tak bliskich stosunków.

Sąd zapytał byłą partnerkę oskarżonego, czy mężczyzna był wcześniej karany. Łukasz T. miał "kopał samochód po stłuczce", ale to było jedyne agresywne zachowanie zarejestrowane przez kobietę. Poza tym, twierdzi, był spokojnym człowiekiem.

Przed sądem zeznawała także Linda P. Kobieta była świadkiem feralnych chwil, kiedy Łukasz T. rozjechał 19-letnią Basię. Wedle zeznań kobiety, kierowca autobusu linii 910 miał wcześniej potrącić inną z kobiet, Jessicę. - Poleciała na ręce, na kolana. Odciągnęliśmy ją, złapaliśmy za rękę i ciągnęliśmy na chodnik. Była po prawej stronie z boku, na lewej linii kierowcy. Gdyby kierowca autobusu ruszył na wprost, ona byłaby pod nim. (...) Patrzyłam na kierowcę i krzyczałam na niego czy on nie widzi co robi. Na jego twarzy nie było wzruszenia i zero jakiejkolwiek reakcji. (...) Tam stało pełno osób. Jak krzyczałam do niego on szyderczym uśmiechem śmiał mi się w twarz - relacjonuje kobieta cytowana przez DZ.

Zaraz potem autobus ruszył i śmiertelnie potrącił 19-latkę ze Świętochłowic. Basia nie miała szans na przeżycie.

