Tragiczna śmierć 22-latki z Bielska-Białej. Znamy wyniki sekcji zwłok

Bielsko-Biała. Nie żyje 22-letnia kobieta. Przyczyną tlenek węgla

We wtorek, 17 stycznia w mieszkaniu przy ul. Majakowskiego na osiedlu Złote Łany w Bielsku-Białej znaleziono ciało 22-letniej kobiety. Sprawę jej śmierci wyjaśniała prokuratura. Wedle informacji podawanych przez lokalne media, partner kobiety został zatrzymany w tej sprawie. Śledczy informowali, że mężczyzna przebywający w mieszkaniu pokrzywdzonej przesłuchany został w charakterze świadka. Teraz Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Południe ujawniła informacje dotyczące wyników sekcji zwłok 22-latki. - Wstępna opinia po sekcji zwłok wskazuje, że śmierć nastąpiła w wyniku zatrucia tlenkiem węgla. Podczas sekcji zwłok nie ujawniono żadnych obrażeń sugerujących aby do śmierci przyczyniły się inne osoby - informuje Maciej Fereniec, prokurator rejonowy. - Zlecono badania toksykologiczne których wyniki będą znane za około miesiąc, aby potwierdzić obecność tlenku węgla we krwi zmarłej oraz jej partnera, który w momencie ujawnienia zwłok miał objawy zatrucia tlenkiem węgla - dodaje.

Grób 11-letniej Zuzi z Kolbuszowej, która zmarła przez czad. Łamie serce