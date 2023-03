Ciężarna Izabela zmarła w szpitalu. Wobec lekarzy podjęto ważną decyzję

Katowice. Uczeń zrobił sobie zdjęcie z bronią i Matką Boską! Chciał przyjść do szkoły "zrobić porządek"

Izabela z Pszczyny zmarła w 22. tygodniu ciąży

We wrześniu 2021 roku 30-letnia Izabela zgłosiła się do do Szpitala Powiatowego w Pszczynie w 22 tygodniu ciąży tuż po tym, jak odeszły jej wody płodowe. Płód był obarczony wadami rozwojowymi. Choć stan pacjentki pogarszał się z godziny na godzinę, lekarze nie przerwali ciąży. Według bliskich 30-latki czekali, aż płód sam obumrze. Wpływ na ich zachowanie mogło mieć zaostrzenie prawa aborcyjnego, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2022 roku.

Izabela zmarła 22 września 2021 roku w wyniku wstrząsu septycznego. Śmierć kobiety wywołała w Polsce ogromne poruszenie i falę protestów pod hasłem "Ani jednej więcej". Kobietę pochowano na cmentarzu w Ćwiklicach. Jej synek miał mieć na imię Leon.

Kontrola przeprowadzona wcześniej w szpitalu przez Narodowy Fundusz Zdrowia potwierdziła liczne nieprawidłowości w organizacji, sposobie realizacji i w jakości świadczeń udzielonych pacjentce. NFZ nałożył w związku z tym na szpital karę w wysokości blisko 650 tys. zł. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji i opinii ekspertów rzecznik praw pacjenta uznał, że w tej sprawie doszło do naruszenia praw pacjenta. Nałożył na placówkę w Pszczynie obowiązek wdrożenia dodatkowych procedur.

Zarząd szpitala utrzymywał wielokrotnie, że jego personel zrobił wszystko, by uratować pacjentkę i jej dziecko, a wszystkie decyzje lekarskie zostały podjęte z uwzględnieniem obowiązujących w Polsce przepisów prawa oraz standardów postępowania. Mimo tego dwóm lekarzom, którzy opiekowali się ciężarną Izabelą, zawieszono kontrakty.

Zarzuty dla lekarzy z Pszczyny

Jak poinformowała w czwartek, 2 marca rzeczniczka Śląskiej Izby Lekarskiej Alicja van der Coghen, zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach wydał postanowienia o przedstawieniu zarzutów dwóm lekarzom Szpitala Powiatowego w Pszczynie. - Zarzuty dotyczą naruszenia art. 4 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz art. 8 Kodeksu Etyki Lekarskiej - powiedziała rzeczniczka izby.

Art. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty stanowi, że lekarz ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością. Zgodnie z art. Kodeksu Etyki Lekarskiej lekarz powinien przeprowadzać´ wszelkie postępowania diagnostyczne, lecznicze i zapobiegawcze z należytą starannością, poświęcając im niezbędny czas.

Śmierć Izabeli wyjaśnia prokuratura

Dodajmy, że sprawą śmierci Izabeli z Pszczyny zajmuje się również Prokuratura Regionalna w Katowicach. Zarzuty usłyszało trzech lekarzy. Dotyczą one nieumyślnego spowodowania śmierci i narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Podejrzani nie przyznali się do winy. Prokuratorskie śledztwo jest na końcowym etapie.

