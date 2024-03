Śmierć na plebanii w Sosnowcu. Proboszcz zabrał głos na mszy. "Przepraszam Was"

Sosnowiec. Młody mężczyzna zmarł w mieszkaniu księdza. Proboszcz zabrał głos na mszy

Podczas niedzielnej mszy Stanisław Rozner, proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Sosnowcu, odniósł do sprawy śmierci młodego mężczyzny w domu jednego z księży. - Różne rzeczy pewnie czytaliście. Ja powiem to, co widziałem i słyszałem tutaj na miejscu od policji - mówił ksiądz w czasie nabożeństwa (cytaty za tvn24.pl).

Proboszcz dodał, że nie było go w Sosnowcu, kiedy doszło do tragedii. Stanisław Rozner zdementował medialne doniesienia, że zmarły mężczyzna był pracownikiem cmentarza parafialnego. - Nie został też zamordowany, jak to gdzieś mi się obiło o uszy, nie znaleziono żadnego narzędzia zbrodni - powiedział ksiądz i dodał, że "ksiądz Krystian został zatrzymany i już został wypuszczony". - Widziałem się z nim. Przeprosił mnie, a ja przepraszam was - przekazał Rozner.

Prokuratura w Sosnowcu wszczęła w tej sprawie śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, a duchowny usłyszał zarzut o naruszeniu przepisów karnych o przeciwdziałaniu narkomanii. W mieszkaniu na plebanii w Sosnowcu, które zajmował ksiądz K., znaleziono narkotyki.

Do tragicznych wydarzeń doszło w środę (20 marca) w mieszkaniu księdza Krystiana K., na plebanii przy Kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu. Kapłan wezwał pogotowie do nieprzytomnego mężczyzny. Niestety, mimo wysiłków ratowników, 21-latka nie udało się uratować. Sekcja zwłok nie wykazała, co było przyczyną jego śmierci; mężczyzna nie miał żadnych obrażeń zewnętrznych ani wewnętrznych. Teraz trzeba będzie poczekać na wyniki badań toksykologicznych i histopatologicznych.

