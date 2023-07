Strażacy rozciągnęli specjalną zaporę. Ma wyłapywać martwe ryby płynące z Czech

Śnięte ryby płyną Odrą do Polski. Są "różnych gatunków i różnej wielkości". Minister interweniuje

500 plus nie pomogło. Mamy koszmarny niż demograficzny. 800 plus coś zmieni?

Martwe ryby spływają z Czech Odrą. Strażacy ustawili zapory na rzece

W Bohuminie i Chałupkach rozstawiono zapory, które mają powstrzymywać spływanie śniętych ryb w dół Odry. - Do tej pory z Odry wyłowiono i zebrano już ponad 1100 kilogramów padłej ryby - przekazał wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Śnięte ryby napływające do Polski zauważyli pracownicy Wód Polskich w trakcie wizji terenowej na wysokości wodowskazu (oraz starego mostu drogowego) w miejscowości Chałupki, w środę, 26 lipca. Na nogi postawiono od razu wszystkie służby. Na miejscu stawiło się 100 strażaków PSP, OSP, Wody Polskie RZGW Gliwice oraz Straży Rybackiej. Prowadzą oni działania na Odrze przeczesując wody od granicy z Czechami i wyławiając kolejne ryb Odłowione ryby to między innymi leszcze, brzany i świnki.

Od środy, 26 lipca postawiono na nogi wszystkie służby. MSZ monitoruję sytuację na Odrze.

- Również MSZ RP monitoruje tę sprawę; na moje polecenie przedstawiciele polskiego konsulatu w Ostrawie udają się na miejsce, aby wesprzeć Ministerstwo Klimatu i Środowiska w kontakcie z czeskimi służbami i dokumentowaniu sytuacji - napisał wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

Czesi także będą po swojej stronie stawiać zaporę. - Liczymy, że strona czeska po swojej stronie będzie mogła nam przekazać informację, co było powodem śnięcia ryb, które do nas, do Polski wpływają - przekazał dziennikarzom wojewoda śląski.

Z Czech płyną do Polski śnięte ryby, które zauważyli pracownicy #WodyPolskie podczas rejsu patrolowego w miejscowości Chałupki na polsko-czeskiej granicy.Wszystkie służby współpracują, by wyjaśnić przyczynę. pic.twitter.com/FxxN7VGPmm— Wody Polskie (@WodyPolskie) July 26, 2023

Rzekę Odrę patroluje siedem jednostek, które odławiają śnięte ryby

Podczas konferencji prasowej w Chałupkach, w czwartek, 27 lipca wojewoda śląski Jarosław Wieczorek poinformował, że od środy od godzin przedpołudniowych do czwartku do godz. 8 rano z Odry wyłowiono i zebrano ponad 1100 kilogramów padłej ryby.

- Na teraz jest siedem jednostek pływających, które tę rybę wyławiają - przekazał Wieczorek.

Dodał, że obecnie na rzece pracuje siedem jednostek straży pożarnej, Wody Polskie oraz straż rybacka. - Wszystkie służby zaangażowane są w to, żeby jak najwięcej ryby tej, która jest padła wyłowić, żeby nie przedostawała się dalej - mówił Wieczorek.

O ginięciu ryb w czeskim toku Odry poinformowała w środę polska minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Czeskie władze rozpoczęły pobieranie próbek, a strażacy ustawili specjalną zaporę, na której zatrzymują się śnięte ryby.

Według wstępnych ocen śniecie ryb to najprawdopodobniej skutek braku tlenu w wodach. Dorzecze Odry rozpoczęło w związku z tym zrzucanie wody z dwóch zbiorników Szance oraz Moravka.

Pilnie skontaktowałam się telefonicznie z Ministrem Środowiska Republiki Czeskiej Petrem Hladikiem, który potwierdził śnięcia ryb w Odrze po stronie czeskiej blisko granicy. Minister przekazał, że na miejsce udały się służby w celu poboru próbek do analiz. Jesteśmy w kontakcie.… pic.twitter.com/Nld0RMWXll— Anna Moskwa (@moskwa_anna) July 26, 2023