Święta z FACTORY Gliwice. Promocje, atrakcje i inspiracje podczas outletowych zakupów

W gliwickim FACTORY zadbano już o dekoracje, rozświetlające pasaże ciepłymi, świątecznymi kolorami. W drodze do ulubionych salonów outletowych, klienci mijają efektowne choinki, sięgające sufitu czy świecące, piernikowe postaci, idealnie pozujące do zdjęć.

Oferta marek obecnych w FACTORY to źródło doskonałych inspiracji i szeroki wybór produktów niemal wszystkich kategorii - od ubrań i butów, przez biżuterię, bieliznę i perfumy, po akcesoria podróżne i artykuły dla domu. Salony outletowe uzupełniły ofertę na ten szczególny czas, by każdy mógł odnaleźć poszukiwany prezent dla najbliższych i siebie. Czekamy w świątecznym nastroju na wszystkie osoby, które cieszą się zakupami dobrych marek w atrakcyjnych cenach, do tego w komfortowej i przyjaznej atmosferze – mówi Róża Stankiewicz z FACTORY Gliwice w NEINVER.

Zrób prezent najbliższym i sobie. Poznaj marki FACTORY Gliwice

Lista marek obecnych w FACTORY jest naprawdę długa, a to oznacza wiele możliwości dla poszukujących świątecznych niespodzianek. Ich ceny są stale obniżone od 30 do 70 procent, a w przedświątecznych czasie część z nich zyskała jeszcze dodatkowe rabaty. Mocną stronę FACTORY stanowią marki sportowe i outdoorowe, jak Adidas, Puma, 4F, Alpine Pro, Intersport, Mountain Warehouse, czy Regatta. W outlecie odnaleźć można też bogaty wybór marek dżinsowych – Levi’s, Pepe Jeans, Lee Wrangler, Lee Cooper i Cross Jeans. Szeroki wachlarz możliwości przynoszą też sklepy z modą damską, męską i mieszaną, jak Guess, United Colors of Benetton, JACK&JONES, Diverse, Monnari, Only, Pierre Cardin, Volcano, Vistula, Wólczanka i Bytom. Warto odwiedzić też salon z biżuterią Apart, czy kupić bieliznę w Bagatelle, Change Lingerie lub Italian Fashion. Nie zapomnijmy o obuwiu, bo tu FACTORY też ma się czym pochwalić. W outlecie odnajdziesz salony Venezia, Sizeer, New Balance oraz Crocs. Do tego akcesoria i galanteria skórzana w Wittchen oraz Guess Accessories, czy artykuły dla domu w Tefal, Dajar.

Świąteczne atrakcje dla dorosłych i maluchów

W Mikołajki, w pasażu FACTORY stanie fotobudka 360 dla wszystkich, nie tylko grzecznych dzieci. W Akademii FACTORY odbędą się warsztaty ozdób świątecznych, inspirowane piernikowym kształtem (14-15 oraz 21-22 grudnia). Dorośli mogą zagrać w świąteczną grę na stronie internetowej FACTORY, która będzie dostępna aż do samej Wigilii, a zdobyte punkty wymienić na nagrody. W wybrane dni działa też punkt pakowania prezentów.

Jak dojechać do FACTORY?

FACTORY Gliwice mieści się w znanej strefie zakupowej obok Auchan Gliwice i Leroy Merlin. Do outletu można łatwo dojechać samochodem – w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zjazd z autostrady A4 (bez bramek) oraz droga krajowa nr 78 w kierunku Rybnika. Sieć dróg daje możliwość łatwego dojazdu do outletu niemal z wszystkich rejonów Śląska.

Poznaj świąteczną ofertę FACTORY