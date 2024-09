CO ON SOBIE MYŚLAŁ?!

Drzwi do świata technologii dla dzieci. Ta atrakcja spodoba się najmłodszym

Choć dawniej programowanie było zarezerwowane wyłącznie dla specjalistów, z biegiem czasu uległo to zmianie i jest dostępne również dla najmłodszych. W dobie cyfryzacji umiejętności związane z technologią są na wagę złota i stają się nie tylko atutem, lecz wręcz koniecznością nawet w pierwszych latach życia. Właśnie dlatego warsztaty z kodowania mogą być idealną atrakcją dla dzieci, która z pewnością będzie świetnym zajęciem pozaszkolnym. Na czym jednak dokładnie polega?

Programowanie oraz kodowanie kojarzy się większości osób z pisaniem skomplikowanych i tajemniczych linijek kodów, które wyświetlają się na monitorze. Okazuje się jednak, że to zdecydowanie więcej! Taka atrakcja pozwala rozwinąć kreatywność oraz logiczne myślenie. Dodatkowo wprowadzenie najmłodszych w świat technologii i programowania może być pierwszym krokiem na drodze do kariery w IT, a - jak wiadomo - jest to branża, która nieustannie się rozwija. Nietrudno się więc domyślić, iż kodowanie to przyszłość. Jak więc zachęcić dzieci do wzięcia udziału w warsztatach i gdzie takowe się odbywają? Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Warsztaty z programowania dla dzieci i młodzieży. To 15. edycja!

To już 15. edycja darmowych warsztatów z programowania dla dzieci i młodzieży organizowanych przez szkołę Giganci Programowania. W tym roku zajęcia odbędą się w nowej sali szkoleniowej przy ul. Wojska Polskiego 3 w Dąbrowie Górniczej w dniach 7, 15 i 22 września 2024, w godzinach od 9:00 do 18:00. Zainteresowane osoby mogą zapisać się na warsztaty telefonicznie lub przez stronę internetową. Organizatorzy zapewniają świetną zabawę połączoną z nauką oraz pomoc wykwalifikowanej kadry.

To półtoragodzinne zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat. Uczestnicy będą mogli stworzyć nie tylko własny programistyczny projekt, ale również będą mieli możliwość przetestowania go oraz udostępniania. Oprócz dobrej zabawy oraz nauki podstaw programowania, poznają tajniki sztucznej inteligencji i nauczą się, jak mądrze wykorzystywać narzędzia AI. Będą odkrywać nowe możliwości, angażując się w różnorodne zadania i projekty - czytamy na stronie nazaglebiu.pl.

Jeśli jeszcze się zastanawiasz, czy warto zapisać swoją pociechę na warsztaty, pamiętaj, że ilość miejsc jest ograniczona!